На популярном среди украинцев автомобильном аукционе отдают Mercedes-Maybach в идеальном состоянии: в чем причина

На популярном среди украинцев автомобильном аукционе отдают Mercedes-Maybach в идеальном состоянии: в чем причина

Кроссовер имеет мизерный пробег.

На американском автомобильном аукционе Copart , пользующемся популярностью среди украинцев, выставили интересный лот.

Соответствующее объявление появилось на их официальном сайте.

Так, им стал кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600. Его стоимость составляет более 150 тысяч евро, но у поклонников модели появился шанс купить ее в разы дешевле.

Автомобиль выглядит идеально и не имеет видимых повреждений. В листинге указывается, что он полностью в рабочем состоянии и проехал всего 624 км. Впрочем, кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 имеет определенную "подставу".

copart.com

Посмотрев на описание, можно увидеть, что внедорожник имеет отсутствующий/измененный VIN. В списке не указано, почему у Mercedes отсутствует или изменен VIN, но одна из возможностей состоит в том, что внедорожник был украден, а его VIN был удален или изменен. После этого он, возможно, был возвращен властями и теперь автомобиль продается страховой компанией.

Выставленный на продажу GLS 600 в идеальном рабочем состоянии и не имеет видимых повреждений. Внешний вид украшает двухцветная отделка, сочетающая темно-синий с серебристым, что придает внедорожнику очень стильный и премиальный вид. Он также сохраняет оригинальные колеса.

copart.com

В Украине официальный Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+ можно приобрести по цене от 158 792 евро.

Ранее рассказывалось о том, что на Copart уже продают внедорожник 2022 модельного года.