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На популярном среди украинцев автомобильном аукционе отдают Mercedes-Maybach в идеальном состоянии: в чем причина

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На популярном среди украинцев автомобильном аукционе отдают Mercedes-Maybach в идеальном состоянии: в чем причина

copart.com

Кроссовер имеет мизерный пробег.

На американском автомобильном аукционе Copart, пользующемся популярностью среди украинцев, выставили интересный лот.

Соответствующее объявление появилось на их официальном сайте.

Так, им стал кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600. Его стоимость составляет более 150 тысяч евро, но у поклонников модели появился шанс купить ее в разы дешевле.

Автомобиль выглядит идеально и не имеет видимых повреждений. В листинге указывается, что он полностью в рабочем состоянии и проехал всего 624 км. Впрочем, кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 имеет определенную "подставу".

© copart.com
copart.com

Посмотрев на описание, можно увидеть, что внедорожник имеет отсутствующий/измененный VIN. В списке не указано, почему у Mercedes отсутствует или изменен VIN, но одна из возможностей состоит в том, что внедорожник был украден, а его VIN был удален или изменен. После этого он, возможно, был возвращен властями и теперь автомобиль продается страховой компанией.

Выставленный на продажу GLS 600 в идеальном рабочем состоянии и не имеет видимых повреждений. Внешний вид украшает двухцветная отделка, сочетающая темно-синий с серебристым, что придает внедорожнику очень стильный и премиальный вид. Он также сохраняет оригинальные колеса.

© copart.com
copart.com

В Украине официальный Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+ можно приобрести по цене от 158 792 евро.

Ранее рассказывалось о том, что на Copart уже продают внедорожник 2022 модельного года.

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