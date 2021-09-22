На популярной онлайн-площадке в продажу поступил миниатюрный электромобиль за 100 долларов

На популярной онлайн-площадке в продажу поступил миниатюрный электромобиль за 100 долларов

Он рассчитан только на одного человека.

На китайской торговой онлайн-площадке Alibaba появился в продаже миниатюрный электромобиль.

Об этом говорится на их официальном сайте.

Отмечается, что стоимость этого транспортного средства, который рассчитан только на одного человека, стоит всего 100 долларов. Впрочем, здесь существует несколько важных нюансов.

Этот китайский электрокар является самым доступным в своем сегменте. Однако по такой цене он достанется не всем. Ведь кроме стоимости машины нужно оплатить еще и доставку. Именно здесь и начинается самое интересное. На сайте указано, что в некоторые регионы она может достигать 4 тысяч долларов.

Габариты крошечного электромобиля составляют 2 133 миллиметра в длину, а также 900 и 1 495 миллиметров в ширину и высоту соответственно. При 1 515-миллиметровой колесной базе снаряженная масса модели составляет 230 килограммов. Несмотря на миниатюрные размеры электрокар имеет 150-миллиметровый дорожный просвет.

Машина имеет две двери, которые открываются против движения, четыре 10-дюймовых колеса, дисковые тормоза, фары и зеркала заднего вида. Поэтому формально EV может эксплуатировать на городских дорогах.

В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 1,3 л.с., который позволяет развивать максимальную скорость 40 км/ч. На одном заряде китайский электрокар может проехать до 60 км. Привод — задний.

Ранее рассказывалось о том, что известный индийский автопроизводитель вывел на рынок бюджетный электрокар.

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