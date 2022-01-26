На продажу выставили 24-летний мотоцикл, который никогда не доставали из заводской упаковки: сколько за него просят

Всю свою жизнь он простоял в гараже.
На выставке мотоцикл Honda Dream 1998 года выпуска.
Соответствующее объявление появилось на французской торговой онлайн-площадке Artcurial.
Отмечается, что по неизвестной причине с момента покупки классический байк так и не покинул заводскую упаковку, проведя все 24 года в гараже владельца в полуразобранном состоянии.
Судя по фотографиям, 24-летний мотоцикл выглядит первозданным. На снимках заметно, что байк находится в полуразобранном состоянии, а некоторые его детали покрыты заводской пленкой. Кроме того, в закрытых коробках все еще хранят комплектующие. Honda Dream оборудована 50-кубовым одноцилиндровым двигателем, отдача которого составляет 5,6 лошадиной силы. Вместе с агрегатом работает пятиступенчатая механическая трансмиссия.
Honda Dream выпускали с 1997 по 1998 год. Японские инженеры разработали 81-килограммовый мотоцикл в честь гоночного мотоцикла Honda RC110 в начале 1960-х годов.
В ходе торгов за идеально сохранившийся мотоцикл специалисты планируют выручить от 5 000 – 10 000 евро.
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