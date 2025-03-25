На продажу выставили коллекцию культовых Mercedes: появились фото

В Дубае на аукционе RM Sotheby's выставили коллекцию редких Mercedes-Benz. Общая стоимость авто составляет примерно 4 миллиона долларов.

О них рассказали на сайте аукционного дома.

В коллекции собрано восемь Mercedes-Benz, выпущенных с 1955 по 2018 год. Все они в отличном состоянии.

Самый старый и дорогой автомобиль в коллекции – легендарное купе Mercedes 300SL Gullwing, которое стоит более миллиона долларов. Это первый в мире серийный автомобиль с подъемными дверями типа "крыло чайки" и непосредственным впрыском горючего. Недавно он отпраздновал юбилей.

Ценным является и современный лимитированный суперкар Mercedes SLR McLaren 722 2007 года, за который планируют получить 600-700 тыс. долларов. Таких 650-сильных авто выпустили всего 150.

Еще более редким является заряженный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG. В 2006 году изготовлено 80 таких спорткаров с агрессивным обвесом и 582-сильным компрессорным V8.

Очень ценится коллекционерами Mercedes 190 Evo II 1990, разработанный специалистами AMG и Cosworth. Он получил 235-сильный двигатель и огромное антикрыло. А у Mercedes 500E W124 под капотом установлен V8 разработки Porsche.

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

С молотка уйдет коллекция редких Mercedes / Фото: Sotheby’s

Кроме того, в коллекции есть винтажные кабриолеты Mercedes 280 SE и 280 SL Pagoda, а также последний серийный "Гелендваген" с V12 – Mercedes G65 AMG Final Edition 2018 года.

Напомним, созданный украинцем автомобиль 1937 года продают за полмиллиона долларов.

Читайте также: