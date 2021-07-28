На продажу выставят редкую Honda за 408 тысяч долларов: в чем ее особенность

На продажу выставят редкую Honda за 408 тысяч долларов: в чем ее особенность

Это одна из 140 экземпляров специальной версии.

Компания Torque GT, которая специализируется на продаже японских автомобилей, выставит на аукцион редкую Honda NSX-R за 408 тысяч долларов.

Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

В начале 1990-х Honda создала спортивную версию своего легендарного автомобиля NSX, который получил приставку "Type-R". Эта версия выполнена еще в версии NA2, которая еще реже, чем оригинальная NSX-R. Honda построила около 500 экземпляров NA1 NSX-R и только 140 NA2.

По сравнению с обычным NSX, R стал легче примерно на 100 килограмм благодаря использованию деталей корпуса из углеродного волокна и избавлению от ненужной обработки и оборудования.

carscoops.com

3,2-литровый V6 был рассчитан на 286 лошадиных сил, чтобы соответствовать соглашению между японскими производителями, но почти наверняка выпускал больше мощности, которая отправлялась на задние колеса при помощи шестиступенчатой механической коробки передач.

carscoops.com

На одометре модель имеет 50 927 км. В 2019 году такое же авто, которое имело 860 км пробега, продали за 445 377 долларов. Однако сейчас японскую классику начали ценить больше, и, вероятно, цена этой машины пересечет 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на американском аукционе Copart выставили на продажу самый быстрый экземпляр Porsche — 911 GT2 RS.

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