На российском авторынке более 80% импортируемых машин из Китая

В стране-агрессоре автомобили из Поднебесной на фоне санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину стали настоящим фаворитом у местных покупателей.

Отметим, что речь идет о втором квартале 2022 года. Из-за нехватки комплектующих и массового ухода мировых автопроизводителей РФ массово начала импортировать машины из Китая.

Так, на Китай пришлось 80,6% импортированных во 2-м квартале года новых легковых автомобилей, передает Auto-Consulting.

Доля КНР выросла более чем в два раза по сравнению с первым кварталом: тогда страна тоже занимала первое место, но с результатом 28,3%. Итог большинства зарубежных брендов внес коррективы в соотношение стран-поставщиков на рынке.

Больше всего автомобилей импортировали в Россию в феврале 2022 года — более 32 тысяч. Причем доля новых машин составила 65%. К лету ситуация изменилась: в июле, например, из-за границы было завезено 25 тысяч легковых автомобилей, и большинство (68%) — подержанные.

Параллельно с этой тенденцией растет доля физических лиц, заказывающих иномарки. В феврале частным образом в Россию ввезли лишь 2% новых машин, а к июлю показатель вырос в 10 раз — до 20%. Что касается подержанных автомобилей, то физлица покупают их гораздо чаще, чем компании. Так, в январе они купили 90% автомобилей с пробегом за границей, а в июле уже 99%. По итогам второго квартала большинство (80,6%) новых автомобилей ввозится из Китая. На втором месте с огромным отставанием расположилась Южная Корея (7%), на третьем — Япония (2,6%). В первом квартале вторую и третью строчки занимали Бельгия (25,2%) и Германия (17,4%).



На "вторичном" рынке лидирует Япония: в первом квартале на нее пришлось 86,6% импортируемых автомобилей, во втором — 87,4%. С их количеством даже пересталл справляться порт Владивостока, и неким продавцам пришлось отрешаться от заказов. Второе место во втором квартале занимает Беларусь, которая уменьшила долю до 2,8%, а третье – США (2,3%).

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