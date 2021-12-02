На рынке Украины представили компактный и одновременно бюджетный кроссовер

Большой клиренс, красивый дизайн и современный салон – это еще не все преимущества Chery Tiggo 2 Pro.

Новый компактный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro доступен на украинском рынке. Так что все желающие смогут приобрести неплохой автомобиль по адекватному ценнику уже сегодня.

Об этом сообщили на сайте официального дистрибьютора автомобилей Chery в Украине компании «Си Эй Автомотив».

Под капотом у этого малыша бензиновый двигатель на 1.5 литра, который выдает 109 л. с. и 140 Нм крутящего момента. По сравнению с предыдущей моделью, линейку агрегатов Chery полностью переработали, поэтому теперь они соответствуют экологическим стандартам Евро-6. Что касается трансмиссии, здесь все просто – механическая КПП на 5 передач или вариатор CVT.

Максимальная скорость кроссовера составляет 170 км/ч. При этом в смешанном цикле он потребляет 7,4 литра бензина на 100 км. Также инженеры Chery оставили главную "фишку" этих двигателей – они с радостью принимают бензин с октановым числом 92, что поможет значительно сэкономить на топливе.

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Также над машиной хорошо поработали дизайнеры. Интерьер стал более европейским. Большой дисплей на 9 дюймов, качественные материалы и хорошая мультимедиа – делают свое дело. Подключение к смартфону расширяет возможности медиа-системы, позволяя использовать приложения смартфона, синхронизация происходит с помощью протокола Mirror Link для Android и iOS.

Здесь не забыли и о безопасности. Автомобиль оснащен качественной камерой, которая дает четкое понимание происходящего позади машины, а помогают ей традиционные парктроники. Tiggo 2 Pro также может похвастаться наличием фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, антиблокировочной системой в комбинации с системой распределения тормозных усилий, трекшн-контролем и системой курсовой стабилизации девятой серии, но доступна она в топовой комплектации с вариатором.

Напомним, что недавно назвали топ-20 новых кроссоверов, которые покупали украинцы.