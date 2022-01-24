На украинских дорогах появятся полицейские "фантомы": когда выезжают и что будут отслеживать

На украинских дорогах появятся полицейские "фантомы": когда выезжают и что будут отслеживать

Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства.

Во вторник, 25 января, в 8 часов утра на первое полноценное патрулирование выходят так называемые полицейские авто-”фантомы” — специальные машины без опознавательных знаков, которые будут следить за нарушениями на дорогах в автоматическом режиме.

Об этом сообщили в понедельник, 24 января, в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Что это за автомобили

В настоящее время с целью скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто открыто не будут называть, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

Спецавтомобиль сертифицирован по модулям "В" и "F" и нормирован со всеми требованиями ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД.

Как будут фиксировать правонарушения

"Фантомы" оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют проводить измерения скорости, как при движении, так и при остановке.

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Почти все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и сзади служебного автомобиля.

Это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы при патрулировании "фантома". Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной.

Как будут штрафовать нарушителей

В "фантоме" будут патрулировать инспекторы. В случае грубых нарушений ПДД согласно требованиям статьи 35 ЗУ "О Национальной полиции", они будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях. Привлекать к ответственности будут водителей остановленых авто.

При автоматической фиксации происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных. Системы автоматической фиксации проработают соответствующие метаданные и автоматически сформируют постановления об административных правонарушениях. К ответственности привлекается владелец автомобиля или пользователь.

Напомним, украинских водителей хотят по-новому наказывать за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

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