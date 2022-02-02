На украинский рынок выходит один из крупнейших китайских автопроизводителей: какие модели будут доступны

На украинский рынок выходит один из крупнейших китайских автопроизводителей: какие модели будут доступны

Машины стоят недорого, но дизайн и количество опций на высоком уровне.

Несмотря на автомобильный кризис, на украинский рынок выходит новый автомобильный бренд – BAIC. Китайский концерн заходит к украинцам сразу с несколькими моделями.

BAIC – это один из старейших китайских автопроизводителей. Его основали в 1958 году и уже с тех пор он выпускает легковушки, грузовые автомобили и сельскохозяйственную технику. Но теперь, и в нашей стране можно будет приобрести машину от BAIC. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Первой моделью на нашем рынке станет кроссовер Х3. Этот автомобиль оснастили обычным двигателем – на 1,5 литра, выдающим 116 лошадиных сил мощности. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач или с автоматической. В базовой комплектации такой автомобиль стоит 14 700 долларов.

Несколько позже можно будет приобрести более габаритные кроссоверы BAIC X55 и X7. Оба имеют двигатели – на 1,5 литра с турбиной. В первом варианте агрегат выдает 150 "лошадей", а во втором 187 лошадиных сил.

Также китайцы анонсировали рамные внедорожники. BAIC BJ40 Plus который имеет дизайн похожий на агрессивный Jeep Wrangler и BAIC BJ80 – его можно назвать реальной копией легендарного Mercedes-Benz G-Class. Здесь двигатели уже более солидные – на 2.3 литра с турбиной, имеющие мощность в 250 лошадиных сил. Ему в пару добавили надежную АКПП на 6 передач.

Компания планирует в скором времени дополнить линейку электрокаром с большой батареей. Но для этого сначала нужно оценить спрос на свои автомобили на европейских рынках.

Напомним, что недавно китайская автомобильная компания решила судиться с Renault из-за плагиата.