На уровне Dacia Logan и Duster: электромобиль Tesla Model S провалил испытания на безопасность

Каждая десятая модель не может пройти техосмотр с первого раза.

Электрокар Tesla Model S назван ненадежным автомобилем.

К такому выводу пришли специалисты Агентства технической инспекции и сертификации Германии (TUV).

Так, эксперты изучили на предмет надежности четыре ходовых электромобиля: BMW i3, Smart ForTwo, Renault Zoe и Tesla Model S. Они отмечают, что в эксплуатации уже находится достаточно "зеленых" машин, чтобы провести исследование их технического состояния через три года после приобретения.

Ориентиром для оценки стал Отчет TUV 2022, в который включены результаты 9,6 млн тестов, проведенных организациями TUV. Среди подержанных машин с ДВС "существенные дефекты" имеют в среднем 4,7% авто. Такие машины отправляют на сервис для устранения выявленных неисправностей, после чего должны быть повторно представлены на техосмотр, чтобы получить заветную наклейку, позволяющую эксплуатировать авто.

Итак, из четырех рассмотренных электромобилей электрический Smart EQ Fortwo вышел на первое место с долей дефектов 3,5%. В списке из 128 машин с ДВС возрастом от 2 до 3 лет E-Smart окажется в первой трети.

Второе место занял BMW i3, производство которого завершится в июле этого года. Результат батарейного хэтчбека составил 4,7 процента, а основными проблемами стали ближний свет и тормозные диски, на которых при недостаточно частом использовании возникают очаги коррозии.

Третьим в исследовании стал Renault Zoe: дефектными после трех лет езды оказались 5,7 процента таких электромобилей, у которых были обнаружены неполадки с оптикой и подвеской. Наконец, последнее место из четырех досталось Tesla Model S с показателем 10,7 процента – то есть из 10 электрокаров хотя бы один оказывается проблемным. Причем в отчете речь идет о целом наборе различных неполадок: от барахлящих противотуманных фар до дефектов рычагов подвески и органов управления. По данным издания, худший результат по итогам испытаний безопасности, кроме "детища" Илона Маска, показали Dacia Logan и Dacia Duster, но их результат не слишком сильно отстал от Tesla Model S.

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