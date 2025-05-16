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На заводе Tesla заметили замаскированные авто: что известно
Дрон зафиксировал две закрытые Tesla, которые тестировались вместе с автономной Model Y.
На территории завода Tesla Giga Texas с дрона сняли два замаскированных автомобиля, которые сопровождались Cybertruck во время дорожных тестов.
Соответствующие кадры опубликовал энтузиаст Джо Тэгтмейер.
На видео новая Model Y движется полностью автономно благодаря системе FSD Unsupervised, а за ней следуют две закрытые машины под сопровождением Cybertruck.
Эксперты предполагают, что это могут быть тестовые версии Model Y Performance, которую еще не презентовали, или прототипы новых бюджетных моделей на базе платформы Model Y. Намек на последнее подтверждает и вице-президент Tesla Ларс Морави, который отмечал, что будущие авто соберут дизайн-код существующих.
Тесты проходят накануне анонса Tesla относительно более дешевых электромобилей, производство которых планируют запустить уже в 2025 году.
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