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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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На заводе Tesla заметили замаскированные авто: что известно

Дрон зафиксировал две закрытые Tesla, которые тестировались вместе с автономной Model Y.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Cybertruck

Cybertruck / © insideevs.com

На территории завода Tesla Giga Texas с дрона сняли два замаскированных автомобиля, которые сопровождались Cybertruck во время дорожных тестов.

Соответствующие кадры опубликовал энтузиаст Джо Тэгтмейер.

На видео новая Model Y движется полностью автономно благодаря системе FSD Unsupervised, а за ней следуют две закрытые машины под сопровождением Cybertruck.

Эксперты предполагают, что это могут быть тестовые версии Model Y Performance, которую еще не презентовали, или прототипы новых бюджетных моделей на базе платформы Model Y. Намек на последнее подтверждает и вице-президент Tesla Ларс Морави, который отмечал, что будущие авто соберут дизайн-код существующих.

Тесты проходят накануне анонса Tesla относительно более дешевых электромобилей, производство которых планируют запустить уже в 2025 году.

Ранее мы сообщали, как отмыть лобовое стекло машины до блеска.

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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