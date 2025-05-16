На заводе Tesla заметили замаскированные авто: что известно

Cybertruck / © insideevs.com

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На территории завода Tesla Giga Texas с дрона сняли два замаскированных автомобиля, которые сопровождались Cybertruck во время дорожных тестов.

Соответствующие кадры опубликовал энтузиаст Джо Тэгтмейер.

На видео новая Model Y движется полностью автономно благодаря системе FSD Unsupervised, а за ней следуют две закрытые машины под сопровождением Cybertruck.

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Эксперты предполагают, что это могут быть тестовые версии Model Y Performance, которую еще не презентовали, или прототипы новых бюджетных моделей на базе платформы Model Y. Намек на последнее подтверждает и вице-президент Tesla Ларс Морави, который отмечал, что будущие авто соберут дизайн-код существующих.

Тесты проходят накануне анонса Tesla относительно более дешевых электромобилей, производство которых планируют запустить уже в 2025 году.

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