Надо ждать четыре года: обновленная версия культовой модели Toyota вызвала невероятный ажиотаж на рынке

Всего за месяц было собрано 20 тысяч оплаченных заказов.
Обновленная версия культового внедорожника Toyota Land Cruiser на рынке Японии вызвала просто невероятный ажиотаж.
Отмечается, что 2 августа в Японии стартовали продажи этой модели под заводским индексом 300. Как сообщают местные СМИ, из-за невероятного спроса наиболее ходовые модификации внедорожника придется ждать 2-4 года, передает Motor.
Так, очередь выстроилась еще на моменте приема заказов. С июля, когда Land Cruiser 300 стал доступен для заказа, и до начала августа было оформлено более 20 тысяч заявок, причем речь идет о предоплаченных автомобилях.
На выбор предложено несколько модификаций: с бензиновым мотором V6 объемом 3,5 литра, который развивает 409 лошадиных сил и дизельным 3,3-литровым V6 на 309 сил. Оба они сочетаются с 10-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом. Внедорожник доступен с пяти- и семиместным салонами. Журналисты не уточняют, какие именно версии пользуются наибольшим спросом и по каким выстроились очередь на четыре года вперед.
Продажи нового Toyota Land Cruiser 300 начнутся уже летом этого года, поэтому вполне вероятно, что к концу 2021 года внедорожник попадет и в Украину. В Японии Toyota Land Cruiser 300 стоит от 5 100 000 иен (46 500 долларов).