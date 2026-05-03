Налог на авто могут перечислить: что нужно знать водителям

В Украине владельцы авто могут инициировать перерасчет транспортного налога при обнаружении ошибок в начислениях. Налоговая служба обязана отреагировать в установленные сроки.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Если плательщик обнаружил разногласия в налоговом уведомлении-решении, он должен обратиться в контролирующий орган по месту регистрации и подать соответствующее заявление вместе с оригиналами подтверждающих документов. Речь идет, в частности, о несоответствии данных по транспортному средству, ставке налога или начисленной сумме.

Впоследствии налоговая проверяет информацию и, в случае подтверждения ошибки, обязана произвести перерасчет в течение десяти рабочих дней. В таком случае плательщику посылают новое налоговое уведомление-решение, а предыдущий документ автоматически отменяется.

Такая процедура предусмотрена приказом Министерства финансов Украины от 12 января 2021 г. №5, регулирующим порядок учета налогов и сборов.

Ранее говорилось, что в Украине могут ввести ежемесячный налог для владельцев электромобилей — до 4 тысяч гривен в зависимости от стоимости авто. Инициатива призвана выровнять налоговую нагрузку между владельцами электрокаров и машин с двигателями внутреннего сгорания. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, сейчас электромобили фактически пользуются налоговыми льготами и более дешевой электроэнергией, поэтому новый подход может предусматривать градацию платежей в зависимости от класса авто. В то же время, окончательного решения еще нет, инициативу планируют дорабатывать.

