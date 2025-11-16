Налог на авто: с какого месяца начисляется, если покупка и регистрация не совпали

Транспортный налог для владельцев авто / © unsplash.com

Реклама

Если вы приобрели автомобиль в одном месяце, а зарегистрировали его в другом, налог на транспорт начисляется не от месяца покупки, а от месяца регистрации.

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, как определяется месяц начисления транспортного налога, если дата покупки автомобиля и его государственной регистрации разнятся, передает «Судебно-юридическая газета».

Согласно пункту 267.1.1 статьи 267 Налогового кодекса Украины, плательщиками налога выступают физические и юридические лица, включая нерезидентов, владеющих зарегистрированными в Украине легковыми автомобилями. Облагаемый налогом объект — авто в возрасте до пяти лет и со среднерыночной стоимостью свыше 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января отчетного года (пункт 267.2.1 статьи 267 НКУ).

Реклама

Важно, что право собственности на авто считается приобретенным с момента его государственной регистрации. То есть если вы купили машину в одном месяце, а зарегистрировали в другом, налог начинает начисляться с месяца регистрации.

Даже если покупка и регистрация не совпадают, платить налог нужно начиная именно с того месяца, когда автомобиль официально стал вашим.

Напомним, ранее водителям объяснили, можно ли ездить с трещиной на стекле. Хотя ПДД прямо не запрещают движение, ГОСТ имеет ограничения.