Насколько снижаются показатели аккумулятора Tesla Model S после 7 лет эксплуатации: испытание

YouTube-блогер протестовал емкость аккумулятора и дальность хода.

YouTube-блогер Бьорн Ниланд испытал свою старую Tesla Model S P85 2013 года, чтобы увидеть как изменилась работа ее аккумулятора.

Видео с тестированием электрокара он опубликовал на своем канале.

Автомобилю 8 лет и он проехал более 350 000 км, но поскольку его оригинальный аккумулятор был заменен примерно через год и 86 000 км, работу аккумулятора следует измерять после 7 лет и примерно 265 000 км.

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Во время тестирования оказалось, что полезная емкость аккумулятора составляет около 65,9 кВт-ч против 74 кВт-ч, когда автомобиль был новым. Это примерно 89%, а это означает, что деградация аккумулятора через 7 лет и примерно 265 000 км составляет 11%.

Это очень хороший результат, который соответствует рекомендациям Tesla, которая заявляет, что даже после 322 000 км пропускная способность должна быть примерно 85% от ее первоначального значения.

Дальность хода у электрокара тоже осталась достаточно хорошей. На скорости 90 км/ч автомобиль мог проехать 412 км, а на 120 км/ч — 302 км. Ниланд испытывал авто, пока он полностью не разряжался.

Ранее сообщалось, что электрокар Tesla показал неутешительные результаты на тестах безопасности.

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