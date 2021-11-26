В США нашли Volvo, которая имеет пробег в 1,6 млн километров

Правильное и своевременное обслуживание сохранило двигатель старого Volvo.

Опытные автомобилисты знают, что Volvo – это синоним словам "надежность" и "безопасность". Конечно, после того, как автомобили начали строить маркетологи, а не инженеры все изменилось. Но Volvo 740 – это автомобиль "старой школы", который доедет до места назначения любой ценой.

Яркий пример качества 740 модели автомобиль из штата Миссури. Ее владелец ездит на ней уже более 30 лет и проехал на своем "железном пони" более 1 миллиона миль (примерно 1.6 миллиона километров). Об этом он сообщил в интервью телеканалу FOX 2.

Проехав столько километров на своем автомобиле, мужчина даже не планирует пересаживаться на другую машину. Его Volvo 740 конечно немного "повидала жизнь", но для такого пробега находится в неплохом состоянии.

Владелец машины производит обслуживание своей "ласточки" собственноручно. Ведь эти машины знамениты тем, что из-за простой конструкции их починить сможет любой автомобилист прямо у себя в гараже. Тем более что за все годы владения Volvo никогда не подводило, а наоборот всегда помогало в тяжелых ситуациях.

Судя по тому, как сильно мужчина привязался к своему авто, он уже давно стал членом семьи и вряд ли когда-то его выставит на продажу.

Напомним, что недавно сразу шесть мировых автопроизводителей договорились об отказе в выпуске машин на бензине.