Настоящий американский ретрокар рассекает Запорожьем

Старому Chevrolet Delray еще есть чем удивить современных водителей.

Автомобиль, который любили американские водители и дипломаты. Все это – о Chevrolet Delray 1958 года. Роскошного американца, рассекающего сейчас Запорожьем, разыскали в частной коллекции. В хорошем состоянии, но без ремонта конечно не обошлось. Ему перебрали двигатель, восстановили кузов и отреставрировали ходовую часть.

Знакомились с американским "дедушкой" в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

60 лет назад это был автомобиль американского дипломата. Но когда каденция посольского служащего заканчивалась, тот продал авто – дешевле было приобрести новую машину дома, чем везти за океан этого гиганта.

Даже боковые зеркала пришлось разместить подальше от двери – потому что за рулем почти невозможно полностью почувствовать огромное авто.

Такая машина на дороге выделяется не только своими габаритами. Здесь кстати – 6 метров. Также для безупречного угла обзора есть специальное панорамное стекло. Для того чтобы его установить пришлось видоизменить дверь – они получили довольно необычную форму.

Под капотом у автомобиля "спрятан" двигатель на 6 цилиндров объемом 3,85 литра. Карбюратор, печка, генератор, аккумулятор – и все, а места еще очень много.

Больше внимания уделяли эргономике салона. Скорость здесь переключаются как на первых Москвичах – на руле. А рычаг стояночного тормоза вообще не установили – за это отвечала дополнительная педаль.

Почувствовать себя королем на Шевроле Delray очень просто. Он действительно монументален. А еще этот крепыш удивительно грациозный. Развернуться на нем даже на маленьком клочке асфальта – дело нескольких секунд.

Предлагаем ознакомиться с еще одним интересным автомобилем, построенным украинскими изобретателями.