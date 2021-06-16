Научный прорыв: изобретен способ заряжать электромобили за десять минут

Его создал марокканский ученый.

В автомобильном мире изобрели способ, как можно заряжать электрокары за достаточно короткий срок.

Об этом сообщает The Register.

Так, доктор Рашид Язами, который наиболее известный своим изобретением графитового анода для использования внутри литий-ионных аккумуляторов, заявил, что он разработал технологию, которая позволит заряжать электромобильные батареи всего за 10 минут. В то же время пробег электромобиля (EV) на одной зарядке составит 800 км.

Кроме того, эта технология позволит продлить ресурс аккумуляторных батарей.

"Мы разработали новую технологию, которая является самой быстрой технологией зарядки аккумуляторов в мире. Недавно мы завершили зарядку аккумулятора высокой плотности за десять минут. Если сравнить с Tesla, которая заряжается за 70 минут, то мы в семь раз быстрее", — заявил марокканский ученый.

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Для этого Язами использует метод, который регулирует напряжение на разных уровнях. Эти уровни можно представить как ступеньки, на которых на каждом шагу будет отвечать постоянное необходимое напряжение. Напряжение изменяется до величины, необходимой для новой ступени. Процесс продолжается, и в конечном итоге аккумулятор полностью заряжается, когда процесс достигает максимального уровня.

Язами считает, что этот метод увеличивает скорость зарядки, а также повышает срок службы батареи.

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