Назван электромобиль, который первым в мире распродали в количестве миллиона экземпляров

Этой машиной является седан.

Электромобиль Tesla Model 3 стал первым в мире "зеленым" авто, который распродали в количестве миллиона экземпляров.

Об этом сообщает MyDrivers.

Отмечается, что к концу второго квартала мировые поставки авто составили 1 031 588.

Сейчас рынок США остается крупнейшим для компании. По состоянию на июнь этого года количество новых зарегистрированных электромобилей в США достигло 214 111 единиц. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на учет в США был поставлен 98 351 электромобиль. В то же время на долю Tesla приходится 70% рынка электромобилей в этой стране.

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Ситуация с электромобилями в Китае интереснее: за первую половину года в КНР было продано 1,12 миллиона электромобилей. Китай — крупнейший по объему рынок в мире, если речь идет об электрических авто. Из этих 1,12 миллиона 161 743 пришлись на модели Tesla.

По данным официальных отчетов, Tesla в первом полугодии поставила заказчикам 386 050 автомобилей, но план на год более амбициозный: ожидается, что по итогам года поставки электромобилей Tesla превысят отметку в 800 тысяч экземпляров. Правда, этот прогноз вряд ли учитывает ситуацию с дефицитом компонентов в отрасли.

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