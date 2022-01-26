Назван самый популярный автомобиль европейского рынка по итогам 2021 года

Бестселлер разошелся в количестве более 200 тысяч экземпляров.

Определился самый популярный автомобиль на рынке Европы по итогам 2021 года.

Об этом сообщает JATO Dynamics, сообщает Marca.

Так, бестселлером в прошлом году стал хэтчбек Volkswagen Golf. Отмечается, что эта модель в 2021 году разошлась в количестве 205 408 реализованных машин (-27,9%).

Таким образом, VW Golf удерживает это звание с 2008 года. Однако с тех пор его рыночная доля сократилась почти вдвое, до 1,75%, отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics. Это связано как усилением конкуренции в условиях общего дефицита, так и отсутствием электрической версии Golf, из-за чего поклонники Volkswagen все чаще стали выбирать модель ID.3.

Второе место занял Peugeot 208, продажи которого составили 196 869 автомобилей (-1,1%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели увеличилась на 16,9% – до 196 792 единиц. Далее следует Renault Clio, на котором остановили свой выбор 196 243 европейских покупателя (-21,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 2008, разошедшийся тиражом 194 653 экземпляра (+24,4%).

В топ-10 моделей, наиболее продаваемых в Европе, также вошли Volkswagen T-Roc (186 644, +17,1%), Toyota Yaris (182 590, +1,3%), Opel/Vauxhall Corsa (180 643, -8,7%), Fiat 500 (174 739, +24%) и Citroen C3 (159 302, +7%).

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