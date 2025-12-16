- Дата публикации
Названа главная ошибка, из-за которой украинцы проваливают экзамен на водительские права: подробности
Будущие водители хорошо знают правила, но проваливают практический экзамен из-за одной и той же ошибки.
В Украине существует немало причин, по которым кандидаты не сдают практический экзамен на получение водительского удостоверения. Впрочем, одна ошибка встречается чаще всего и становится серьезным препятствием на пути к правам.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
По данным МВД, наиболее типичной ошибкой является неправильное использование указателей поворота. Будущие водители обычно хорошо знают теорию и дорожные знаки, однако невнимательность к сигналам поворота приводит к провалу экзамена.
В сервисном центре подчеркивают, что забытый поворотник — это не только формальное нарушение во время экзамена. Такая ошибка может представлять реальную угрозу жизни водителя и других участников дорожного движения.
Когда обязательно нужно включать указатель поворота
Согласно пункту 9.2 ПДД, сигнал поворота необходимо использовать:
перед началом движения,
во время перестройки,
перед поворотом или разворотом.
Включенный сигнал заранее информирует других участников движения о намерениях водителя.
В каких ситуациях кандидаты ошибаются чаще всего
Чаще новички забывают о поворотниках во время:
выезда с места стоянки или остановки,
движения задним ходом,
объезда препятствий,
изменения полосы движения,
проезда перекрестков,
остановки транспортного средства.
Именно в этих ситуациях кандидаты в водители чаще всего допускают роковую ошибку и не проходят практический экзамен.
Напомним, Кабмин зарегистрировал законопроект, отменяющий бессрочные водительские удостоверения, выданные до 2011 года.