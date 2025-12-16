Названа главная ошибка, из-за которой украинцы проваливают экзамен на водительские права: подробности

Экзамен по вождению / © Фото из открытых источников

В Украине существует немало причин, по которым кандидаты не сдают практический экзамен на получение водительского удостоверения. Впрочем, одна ошибка встречается чаще всего и становится серьезным препятствием на пути к правам.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

По данным МВД, наиболее типичной ошибкой является неправильное использование указателей поворота. Будущие водители обычно хорошо знают теорию и дорожные знаки, однако невнимательность к сигналам поворота приводит к провалу экзамена.

В сервисном центре подчеркивают, что забытый поворотник — это не только формальное нарушение во время экзамена. Такая ошибка может представлять реальную угрозу жизни водителя и других участников дорожного движения.

Когда обязательно нужно включать указатель поворота

Согласно пункту 9.2 ПДД, сигнал поворота необходимо использовать:

перед началом движения,

во время перестройки,

перед поворотом или разворотом.

Включенный сигнал заранее информирует других участников движения о намерениях водителя.

В каких ситуациях кандидаты ошибаются чаще всего

Чаще новички забывают о поворотниках во время:

выезда с места стоянки или остановки,

движения задним ходом,

объезда препятствий,

изменения полосы движения,

проезда перекрестков,

остановки транспортного средства.

Именно в этих ситуациях кандидаты в водители чаще всего допускают роковую ошибку и не проходят практический экзамен.

Напомним, Кабмин зарегистрировал законопроект, отменяющий бессрочные водительские удостоверения, выданные до 2011 года.