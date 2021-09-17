Названа тройка самых популярных автопроизводителей на рынке Европы

Хотя там регистрации существенно упали.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам августа 2021 года показал существенное падение.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Отмечается, что регистрация автомобилей в Европейском Союзе снизилась на 19,1% — по сравнению с тем же месяцем прошлого года — и составила 622 993 единицы. Так, уже второй месяц подряд самые авторынки ЕС демонстрируют двузначное снижение: Испания (-28,9%), Италия (-27,3%), Германия (-23,0%) и Франция (-15,0%).

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия — 193 307 авто. На втором месте Франция, где в августе было зарегистрировано 88 065 авто. Замыкает лидирующую тройку Италия, где было реализовано 64 689 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 163 995 авто, одновременно падение составило — 15,9% по сравнению с прошлогодним августом. На втором месте Stellantis с результатом 111 341 проданных автомобилей, что на 29,7% меньше показателя годичной давности. И третий результат у Renault Group — 65 975 (падение — 20,7%).

За первые восемь месяцев 2021 объем продаж новых легковых автомобилей в ЕС увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в целом 6,8 миллиона новых легковых автомобилей, и это несмотря на слабые показатели рынков ЕС в летние месяцы. Но благодаря существенному росту продаж в начале года каждый из четырех основных рынков по итогам 8-ми месяцев продемонстрировал рост: Италия (+30,9%), Франция (+12,8%), Испания (+12,1%) и Германия (+2,5%).

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