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Названа тройка самых популярных автопроизводителей на рынке Европы

Названа тройка самых популярных автопроизводителей на рынке Европы

Associated Press

Хотя там регистрации существенно упали.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам августа 2021 года показал существенное падение.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Отмечается, что регистрация автомобилей в Европейском Союзе снизилась на 19,1% — по сравнению с тем же месяцем прошлого года — и составила 622 993 единицы. Так, уже второй месяц подряд самые авторынки ЕС демонстрируют двузначное снижение: Испания (-28,9%), Италия (-27,3%), Германия (-23,0%) и Франция (-15,0%).

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия193 307 авто. На втором месте Франция, где в августе было зарегистрировано 88 065 авто. Замыкает лидирующую тройку Италия, где было реализовано 64 689 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 163 995 авто, одновременно падение составило — 15,9% по сравнению с прошлогодним августом. На втором месте Stellantis с результатом 111 341 проданных автомобилей, что на 29,7% меньше показателя годичной давности. И третий результат у Renault Group65 975 (падение — 20,7%).

За первые восемь месяцев 2021 объем продаж новых легковых автомобилей в ЕС увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в целом 6,8 миллиона новых легковых автомобилей, и это несмотря на слабые показатели рынков ЕС в летние месяцы. Но благодаря существенному росту продаж в начале года каждый из четырех основных рынков по итогам 8-ми месяцев продемонстрировал рост: Италия (+30,9%), Франция (+12,8%), Испания (+12,1%) и Германия (+2,5%).

Ранее рассказывалось о том, что на европейском рынке авто изменился бестселлер.

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