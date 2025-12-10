Названы авто, которые идеально подходят для начинающих водителей - перечень марок

Мазда 3 / © Pixabay

В перечень лучших бюджетных и качественных автомобилейдля начинающих водителей вошло 13 моделей, которые сочетают доступную цену, высокий уровень безопасности и современное оснащение.

Об этом пишет издание SlashGear.

Как сообщил автор исследования Илериолувакие Туби, подборка автомобилей осуществлялась на основе анализа данных с авторитетных ресурсов, включая J.D. Power, Cars.com и Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). Во внимание принимались надежность, стоимость эксплуатации, безопасность, доступность технологий и уровень комфорта.

Отмечается, что современные бюджетные автомобили все чаще оснащаются функциями, которые ранее были доступны только в топовых комплектациях. Среди таких решений — сенсорные дисплеи, камеры заднего обзора, системы предотвращения столкновений, ассистенты удержания полосы движения и экономичные силовые установки. Автор отмечает, что многие модели сохраняют высокую остаточную стоимость, что снижает риски для владельцев.

В перечень рекомендованных автомобилей вошли:

1. Honda Civic

Модель имеет многолетнюю репутацию надежного авто, способного преодолевать большие пробеги. Версия 2025 года оснащена современными системами помощи водителю, сенсорными дисплеями и широким выбором комплектаций. Цена нового авто стартует от $24 250.

2. Тойота Королла

Одна из самых продаваемых моделей в мире, известная высокой надежностью. Актуальное поколение предлагает современный дизайн, гибридные версии, расширенный пакет электронных помощников и стартовую цену от $22 725.

3. Мазда 3

Модель стала популярной благодаря сочетанию доступности и премиального оснащения. В базе автомобиль имеет 8,8-дюймовый дисплей, системы безопасности и качественную отделку салона. Цена — от $24 550.

4. Hyundai Elantra

Имеет десятилетнюю гарантию на силовой агрегат и предлагает широкий набор стандартных функций, включая системы удержания полосы и автоматического экстренного торможения. Стоимость — от $23 025.

5. Kia Soul

Компактный хэтчбек с просторным салоном, экономичным двигателем и расширенной гарантией. Оснащение включает сенсорные дисплеи, ассистентов вождения и систему предотвращения столкновений. Начальная цена — от $20 490.

6. Ниссан Сентра

Модель с длительной историей производства и сбалансированной стоимостью обслуживания. Новые версии оснащены системой Safety Shield 360 и современными мультимедийными функциями. Цена — от $23 845.

7. Форд Фокус

Автомобиль с широкой историей продаж и большим выбором на вторичном рынке. Модели последних лет производства предлагают широкий набор электронных систем, включая парковочные ассистенты и камеры заднего вида. Последняя модель, доступная в США в 2018 году, имеет широкий ценовой диапазон: от $6 372 за седан S до $26 272 за спортивный RS Hatchback (данные Kelley Blue Book).

8. Тойота Ярис

Компактный автомобиль с отличной репутацией и низкими затратами на обслуживание. Модель предлагается разных годов производства с широким диапазоном цен на вторичном рынке. Вторичный рынок Yaris предлагает широкий выбор: цены колеблются от $4 000 за модель 2007 года до $16 000 за топовую версию 2020 года.

9. Хонда Аккорд

Седан среднего класса с высоким уровнем комфорта и современными технологиями безопасности. Стоимость новой модели начинается от $28 295.

10. Toyota Camry

Модель с многолетним лидерством по продажам в США, известная долговечностью и высоким процентом сохранности стоимости. Новая версия стартует от $29 000.

11. Mazda MX-5 Miata

Легкий спортивный родстер с задним приводом и акцентом на драйверской динамике. Цены варьируются от $29 830 до $37 435, в зависимости от комплектации.

12. Тойота Приус

Гибридный автомобиль, который предлагает высокий уровень экономичности и современные системы безопасности. Модель известна долгим сроком службы и высокой остаточной стоимостью. Стартовая цена 2026 года — $28 550.

13. Hyundai Kona

Компактный кроссовер, получивший высокую оценку в рейтингах безопасности и продаваемости. Модели сохраняют до 57,8% стоимости через пять лет эксплуатации. Начальная цена — $25 350.

Автор исследования отмечает, что автомобили из этого перечня являются оптимальным выбором для начинающих водителей благодаря сочетанию стоимости, надежности и доступности современных технологий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Tesla официально представила базовую Model 3 Standard в Европе за 36 990 евро.