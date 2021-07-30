Названы автомобили, которые имеют наибольший риск к повреждению

Из-за этого возрастает вероятность попадания в ДТП.

Специалисты составили список автомобилей, которые больше всего подвержены риску повреждения.

Соответствующее исследование провели эксперты CarVertical.

Как известно, одной из важнейших целей при рассмотрении вопроса о приобретении подержанного автомобиля является выяснение того, попадал ли он в аварию. После повреждения кузова автомобиля его жесткость ослабляется, что делает дальнейшие аварии более опасными и вредными для машины и ее пассажиров. Только маленький процент водителей вкладывает деньги в надлежащий ремонт кузова после аварии. Чаще всего ремонт является дешевым и некачественным, единственная цель которого — продажа автомобиля.

Вероятность приобретения машины, попавшей в аварию, зависит от марки и модели автомобиля. Хотя большинство водителей ищут современные и надежные транспортные средства, молодые и менее опытные водители часто ориентируются на мощность, спортивность и общий имидж автомобиля, а не на активные и пассивные средства безопасности.

Так, в список попали пять марок авто по три модели в каждой. Обратите внимание на наиболее часто повреждаемые модели; все машины имеют различные характеристики и популярные среди различных типов водителей.

Как показывает исследование, Lexus занимает первое место. Автомобили этой марки надежны, но мощные, поэтому водители часто завышают свои навыки вождения, что может закончиться катастрофой. То же касается автомобилей с марками Jaguar и BMW. Например, спортивный BMW 3-й серии и Jaguar XF — относительно дешевые машины для своего типа, но для некоторых они слишком маневренные.

Subaru занимает второе место, демонстрируя, что даже полноприводные системы не всегда могут защитить от сложных ситуаций. Те, кто покупает Subaru, обычно кочуют за городом. Их сложные системы полного привода (AWD) способны справиться практически с любыми проблемами, но когда лесные или сельские дороги вдруг обнаруживают гололед или грязь, даже на безопасной скорости, вы не всегда можете остановиться достаточно быстро.

А еще Dacia — одна из самых дешевых марок автомобилей в мире. Под этим брендом производятся минималистичные машины для тех, кто уделяет приоритетное внимание своему бюджету. Из-за доступности, Dacia часто используют как "рабочих лошадей", поэтому несчастные случаи могут произойти из-за отсутствия надлежащего ухода.

carvertical.com

Ранее британцы назвали самые проблемные подержанные автомобили в возрасте до пяти лет.

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