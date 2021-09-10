Названы десять самых больших проблем, с которыми сталкиваются владельцы BMW

Несмотря на свою славу, машины немецкой марки имеют очень много дефектов.

BMW славится производством безупречных автомобилей, которые излучают изысканность, комфорт, стиль, производительность и эстетику. Будучи одним из самых известных немецких производителей авто во всем мире, BMW снова и снова доказывает свое доминирование.

Несмотря на отличия, достижения и статус премиум-класса, автомобили сталкиваются с проблемами, которые, кажется, все игнорируют. Как сообщает сайт HotCars, есть много причин не покупать подержанные BMW, но даже с новыми моделями нужно быть внимательными. Поэтому, если вы рассматриваете возможность приобретения машины этого бренда, вам нужно подготовиться к решению некоторых из этих распространенных проблем.

10. Проблемы с регуляторами окон

BMW некоторое время боролась с совершенствованием оконных регуляторов в некоторых моделях. С ними были проблемы из-за того, что компания настойчиво устанавливает пластиковые зажимы регулятора, который часто ломается. И если это произойдет, ваши окна не смогут двигаться вверх и вниз.

В некоторых случаях вы можете заметить, что окно автомобиля движется очень медленно. Это является первым признаком неисправности регулятора. К счастью, решение этой проблемы не является дорогостоящим. Вы можете посетить дилера BMW или даже самостоятельно разобраться, если у вас есть необходимые навыки.

9. Проблемы с замками дверей

Дверные замки является еще одной популярной проблемой BMW. Если вы решили купить подержанный BMW, не забудьте проверить замки. Вы должны встать на расстоянии 3 метров от автомобиля и нажать кнопку блокировки/разблокировки, чтобы проверить, правильно ли закрываются и открываются все двери.

Также воспользуйтесь кнопкой на центральной консоли, чтобы проверить все двери на ту же проблему. Как правило, один из замков дверей не срабатывает из-за неисправного привод замка.

8. Ошибка системы охлаждения

Перегрев не редкость в BMW, хотя он может происходить из-за различных факторов. Некоторые элементы системы охлаждения компании имеют пластмассовые компоненты, которые становятся хрупкими и со временем выходят из строя. Вызвать это может утечка охлаждающей жидкости или неисправны водяные насосы. Таким образом, предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости и высокой температуре являются знаками, что надо проверить систему.

В других случаях к перегреву может привести неисправный термостат. Когда он выходит из строя в закрытом режиме, охлаждающая жидкость не протекает через радиатор, что может привести к серьезным повреждениям. Однако модели с современными электронными терморегуляторами обычно выходят из строя, находясь в открытом положении. Лучший способ избежать проблем с системой охлаждения — это регулярные проверки их состояния после прохождения 80 000 км.

7. Неисправные электрические системы

В течение многих лет BMW делала несколько отзывов из-за неисправных электрических систем. В 2013 году пришлось возвращать и чинить более 500 000 автомобилей, а в 2017 году более 700 000 единиц было отозвано из-за риска пожара от перегретой проводки.

Хотя это примеры некоторых экстремальных случаев, в разных моделях BMW все равно оказывается неисправна электрика. Это может быть осложнение работы системы CCC iDrive, неисправные автоматические фары, заклинивания стеклоочистителей, проблемы с системой зажигания, повреждения ремней генератора, выход из строя предохранителя, неисправность датчиков безопасности аккумулятора и повреждение кабелей.

6. Коррозия легкосплавных дисков

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Большинство премиальных BMW имеют стильные легкосплавные диски. Они состоят из легкого алюминия и окрашены блестящим серебряным или металлическим цветом. Однако через короткое время они подвергаются коррозии.

Ржавые или треснувшие легкосплавные диски могут привести к медленной утечки, а иногда и к рискованному проколу шины, что может стать причиной аварии. Единственный способ избежать этих последствий — ухаживать за дисками и обеспечивать надлежащее обслуживание колес и шин.

5. Вибрация руля

Хотя вибрация руля является типичной для BMW, она может случиться с любым автомобилем, который имеет подобную подвеску и тормозную систему. Тем не менее, к вибрациям руля нужно относиться крайне серьезно, поскольку они указывают на потенциальную опасность.

В частности, в BMW 3-й серии при торможении могут возникать вибрации рулевого управления, что указывает на проблему с втулками дроссельной заслонки. Также это может случаться из-за смещения колес, изношенной передней подвески, деформированных тормозов, поврежденных колесных дисков или плохих подшипников колес.

4. Разрядка аккумулятора

В автомобилях BMW также есть проблемы с аккумулятором, который может неожиданно быстро разряжаться. Самыми распространенными причинами этого является оставление включенного света, работа от старого аккумулятора, неисправные диоды генератора, проблемы с электричеством, а также коррозия или разрыв соединений аккумулятора.

Признаками этого могут быть проблемы со стартом движения, выключенный свет или двигатель, который запускается, но не может завестись. Иногда это может произойти из-за проезда на короткие расстояния, при котором используются многочисленные аксессуары, потребляющие батарею, такие как подогрев сидений и руля, стереосистемы и фары — все это при одновременной работе может разрядить аккумулятор. Решением этой проблемы является корректировка привычек вождения и регулярное обслуживание аккумулятора.

3. Утечка масла

Если вы заметили под автомобилем лужу или раздражающий запах сожженного масла во время движения, существует большая вероятность того, что у вашего BMW утечка масла. Также об этом могут свидетельствовать дым под капотом, шипящий шум, перегрев и подсвеченный индикатор.

Самая большая проблема с утечками масла — это выявление первопричины. Утечка могла произойти из-за прокладки масляного поддона, крышки прокладки клапана, прокладки корпуса масляного фильтра, прокладки крышки ГРМ, задней главной прокладки или сливной пробки. Однако утечки масла чаще встречаются на автомобилях с пробегом более 96 000 км, следовательно, после этой отметки необходимо брать ваш BMW на регулярное обслуживание.

2. Треск системы VANOS

Система VANOS постоянно активно работает и со временем изнашивается по нескольким причинам. Она подлежит замене примерно после 80 000 км пробега. Первые признаки проблем с VANOS — это медленная реакция при нажатии на педаль газа, потеря лошадиных сил и крутящего момента, снижение ходовой способности, нестабильная работа холостого хода, плохая экономия топлива, медленный холодный пуск и ужасный шум.

Хотя регулярное обслуживание предотвращает проблемы VANOS, но в какой-то момент с ним все равно начнутся проблемы.

1. Проблемы с топливным насосом

Топливный насос, бесспорно, является одним из важнейших компонентов автомобиля. Со временем некоторые детали топливного насоса изнашиваются и приводят к утечке топлива. Иногда осложнения возникают из-за некоторых меньших частей, которые обычно остаются незамеченными.

Кроме износа, езда с низким уровнем топлива, грязным или смешанным с водой топливом также может способствовать проблемам с топливным насосом. Признаки и симптомы, на которые следует обратить внимание, включают высокую температуру двигателя, застой при высоких температурах, разбрызгивание двигателя, уменьшение дальности хода, рывки, проблемы с запуском и снижение мощности двигателя.

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