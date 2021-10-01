Названы эксклюзивные функции Hyundai Ioniq 5, которых нет у Tesla Model Y

Электрокар Илона Маска очень хорошо укомплектован, но кое-чего ему не хватает.
Hyundai Ioniq мая 2022 получил много положительных отзывов от экспертов. Кроме того, он имеет много эксклюзивных функций.
На YouTube-канале Cleanerwatt решили сделать обзор модели, сравнив ее с главным конкурентом — Tesla Model Y.
Автомобили Tesla комплектуются по-разному, но они не предлагают много дополнительных функций. Хотя это можно считать и положительным моментом, поскольку стандартные версии имеют большинство лучших функций.
На сайте Tesla можно выбрать колеса, цвет краски и салона и функцию автопилота, которая еще, правда, не может полностью управлять машиной.
Однако другие технические функции, которые дополнительно предлагают автопроизводители, недоступны для электрокаров Tesla.
В Model Y нет таких функций, которые имеет Ioniq 5:
- 800-вольтная архитектура;
- Двухстороннее бортовое зарядное устройство;
- Head up дисплей;
- Apple CarPlay и Android Auto;
- Интеллектуальный автоматический подъемник двери багажника;
- Откидные передние сиденья;
- Закрытие панорамной крыши;
- Передние сиденья с вентиляцией.
Также блогер назвал еще две бонусные преимущества для владельцев Ioniq 5 — это два года бесплатного пользования зарядками Electrify America, а также федеральный налоговый кредит на электрокар в размере 7500 долларов США.
Ранее сообщалось, что в автомобильном мире появился полностью беспилотный электромобиль Hyundai Ioniq 5.