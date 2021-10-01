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Названы эксклюзивные функции Hyundai Ioniq 5, которых нет у Tesla Model Y

Названы эксклюзивные функции Hyundai Ioniq 5, которых нет у Tesla Model Y

Hyundai News

Электрокар Илона Маска очень хорошо укомплектован, но кое-чего ему не хватает.

Hyundai Ioniq мая 2022 получил много положительных отзывов от экспертов. Кроме того, он имеет много эксклюзивных функций.

На YouTube-канале Cleanerwatt решили сделать обзор модели, сравнив ее с главным конкурентом — Tesla Model Y.

Автомобили Tesla комплектуются по-разному, но они не предлагают много дополнительных функций. Хотя это можно считать и положительным моментом, поскольку стандартные версии имеют большинство лучших функций.

На сайте Tesla можно выбрать колеса, цвет краски и салона и функцию автопилота, которая еще, правда, не может полностью управлять машиной.

Однако другие технические функции, которые дополнительно предлагают автопроизводители, недоступны для электрокаров Tesla.

В Model Y нет таких функций, которые имеет Ioniq 5:

  • 800-вольтная архитектура;
  • Двухстороннее бортовое зарядное устройство;
  • Head up дисплей;
  • Apple CarPlay и Android Auto;
  • Интеллектуальный автоматический подъемник двери багажника;
  • Откидные передние сиденья;
  • Закрытие панорамной крыши;
  • Передние сиденья с вентиляцией.

Также блогер назвал еще две бонусные преимущества для владельцев Ioniq 5 — это два года бесплатного пользования зарядками Electrify America, а также федеральный налоговый кредит на электрокар в размере 7500 долларов США.

Ранее сообщалось, что в автомобильном мире появился полностью беспилотный электромобиль Hyundai Ioniq 5.

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