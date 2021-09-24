Названы электрокары с лучшим разгоном до "сотни": от самого быстрого к самому медленному

Названы электрокары с лучшим разгоном до "сотни": от самого быстрого к самому медленному

На рынке электромобилей почти нет медленных моделей.

Электрические автомобили становятся все быстрее, и некоторые модели могут достигать фантастических скоростей.

На сайте InsideEVs назвали модели, скорее всего разгоняются до 60 миль/ч (97 км/ч). Время разгона до "сотни" обычно выше на 0,2 секунды.

Наиболее быстрым среди электрокаров является Tesla Model S Plaid, который набирает 97 км/ч за 1,99 секунды. За ним следуют Tesla Model X Plaid и Lucid Air Dream Edition Performance, которые делают это примерно за 2,5 секунды в зависимости от спецификаций.

Больше всего в рейтинге поражают пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S, которые ускоряются за 3,0 секунды. Первый — быстрее большинства автомобилей на дороге. Кроме того, он стоит около 60 000 долларов, что делает его самым менее дорогим электромобилем, который разгоняется до 97 км/за 3,0 секунды.

Специалисты отметили, что в целом на рынке почти нет медленных электрокаров, и большинство из них гораздо быстрее, чем среднестатистические новые автомобили с ДВС.

insideevs.com

Ранее были названы электрокары, которые могут проехать больше километров на одном заряде.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку