Названы гиперкары, которые имеют наивысшую скорость: топ-5 моделей

Список автомобилей, которые достигать более 450 км/ч.

Автопроизводители уже десятки лет соревнуются между собой в создании самого быстрого автомобиля на рынке.

Сейчас рекорд скорости составляет чуть более 480 километров в час, но некоторые компании уже заявляют, что их модели могут достигать еще больших показателей. Сайт HotCars назвал гиперкары, которые на данный момент имеют наибольшую скорость.

Koenigsegg Agera RS (Проверенные 458 км/ч)

Koenigsegg Agera — первый из двух гиперкаров шведского автопроизводителя, который претендует на титул самого быстрого в мире. Это автомобиль поражает в любом своем компоненте, и создан он брендом, которого даже не было 30 лет назад.

Еще более впечатляющим является тот факт, что Koenigsegg проектирует и строит все на своих предприятиях: от сверхлегкого шасси из углеродного волокна до силового агрегата Agera RS. Гиперкар оснащен 5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом Koenigsegg. Благодаря дополнительной модернизации он выдает 1341 лошадиную силу.

Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport 300+ (Проверенные 490 км/ч)

Благодаря обновленной версии Chiron Super Sport Bugatti вернул себе первое место среди самых быстрых автомобилей. Их гиперкар разгоняется до 490 км/ч, что делает его самым быстрым серийным автомобилем.

Компания доказывает, что мощность не является ключом к преодолению барьера в 480 км/ч. Они заявляют, что им удалось это сделать благодаря пересмотренной аэродинамике. Однако Super Sport 300+ все равно имеет 1600 л.с., которые выходят с их 8-литрового W16.

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Hennessey Venom F5 (Заявленные 500 км/ч)

Компания Hennessey, которая занимается тюнингом и производством автомобилей, уже имела титул самого быстрого автомобиля в мире благодаря своему Venom GT 2011 года. Однако теперь они хотят вернуть себе первенство с долгожданным Venom F5, который имеет заявленную максимальную скорость 500 км/ч.

Гиперкар получил один из самых мощных двигателей V8 в истории. Он имеет 6,6-литровый объем и 1817 л.с. Еще более поразительно то, что у него на тонну приходится 1298 л.с. Соответственно у Venom F5 соотношение мощности и веса выше, чем у любого другого дорожного автомобиля.

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Koenigsegg Jesko Absolut (Заявленный 531 км/ч)

Koenigsegg производит Jesko всего в течение двух лет, но этого им хватило вдоволь, чтобы захотеть создать новую версию, которая называется Absolut. Она не получила больше мощности, но ей улучшили аэродинамику.

Гиперкар оснащен специальным 5,1-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выпускает 1603 л.с. Они передаются на задние колеса с помощью девятиступенчатой трансмиссии. Koenigsegg утверждает, что в правильных условиях автомобиль может достичь 531 км/ч.

carscoops.com

Devel Sixteen (Заявленные 558 км/ч)

Devel Sixteen напоминает автомобили из фильмов о Бэтмене. Несмотря на свою эпическую внешность, этот проект якобы должен быть дорожным автомобилем, и он будет иметь 5000 л.с.

Эта невероятная мощность будет поступать от 12,3 литрового двигателя V16 компании Devel. Производитель утверждает, что максимальная скорость, которую помогает обеспечить агрегат, составляет 558 км/ч.

Ранее сообщалось, что был определен самый быстрый в мире серийный автомобиль.

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