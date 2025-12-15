Названы ключевые ошибки водителей, которые чаще всего приводят к ДТП

Полиция / © Shutterstock

Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими чаще всего возникают из-за человеческого фактора. Среди основных причин — чрезмерная скорость, игнорирование правил проезда перекрестков и пешеходных зон, опасные маневры, а также управление автомобилем в состоянии опьянения. Соблюдение простых, но важных правил способно существенно снизить риск аварий.

Об этом рассказали в патрульной полиции Киева в Telegram.

Контроль скорости

Двигайтесь с учетом разрешенного скоростного режима и всегда оставляйте достаточную дистанцию до других транспортных средств. Избегайте резких разгонов и торможений. Особую осторожность следует проявлять при неблагоприятных погодных условиях: дождь, снег, опавшие листья или гололед значительно удлиняют тормозной путь. В холодный сезон обязательно используйте зимние шины.

Проезд перекрестков

Перекрестки требуют максимальной концентрации. Руководствуйтесь сигналами светофоров, жестами регулировщика и дорожными знаками. При повороте водитель обязан пропустить пешеходов и велосипедистов, которые движутся прямо.

Не въезжайте на перекресток, если впереди пробка — остановка на нем создает опасность для всех участников движения.

Ночное время и ограниченная видимость

В темное время суток или при тумане и осадках скорость следует снижать заранее, особенно перед пешеходными переходами.

Пешеходам следует выбирать хорошо освещенные маршруты, пользоваться светоотражающими элементами и переходить дорогу только в определенных местах, убедившись, что водитель их заметил.

Опасные маневры

Выезд на встречную полосу — один из самых рискованных маневров, который часто имеет фатальные последствия. По возможности от него следует отказаться. Если же объезд неизбежен, выполнять его нужно только на прямых участках с хорошей обзорностью.

Изменение полосы движения

Придерживайтесь дорожной разметки и всегда предупреждайте других водителей о намерении сменить полосу с помощью указателя поворота. Преимущество в движении остается за теми транспортными средствами, которые уже движутся по выбранной полосе.

Алкоголь и руль — несовместимы

Управление автомобилем в состоянии опьянения или передача руля нетрезвому человеку является грубым нарушением закона. Безопасная поездка требует ясного сознания, концентрации и нормального физического состояния. Если вы употребляли алкоголь или чувствуете себя плохо — воспользуйтесь такси или услугами водителя.

Зоны возле остановок

Места остановок общественного транспорта — повышенно опасные участки. Пешеходы часто выбегают на дорогу, пытаясь успеть на автобус или троллейбус. Водителям стоит сбавлять скорость еще на подъезде к таким зонам, чтобы иметь время на экстренную реакцию.

Концентрация за рулем

Во время движения все внимание должно быть сосредоточено на дороге. Настройте навигатор, зеркала и другие системы до начала поездки. Для разговоров пользуйтесь громкой связью или остановитесь в разрешенном месте, если звонок срочный.

Ремни безопасности

Согласно Правилам дорожного движения Украины, водитель и пассажиры обязаны пользоваться ремнями безопасности. Перевозка детей возможна только с применением специальных удерживающих устройств. Ремень безопасности — простое средство, которое спасает жизни.

