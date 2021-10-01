Названы кроссоверы, которые могут проехать 500 тысяч км без серьезного ремонта

В списке оказались пять моделей.
Составлен рейтинг кроссоверов, которые могут проехать 500 тысяч км без серьезного ремонта.
Об этом рассказывает UAMotors.
Так, в этом списке оказались пять моделей четырех производителей. Как известно, большинство автомобилей требуют капитальный ремонт через 70-150 тысяч км пробега. Однако некоторые модели могут обойтись без похода в автосервис в несколько раз дольше.
Открывает рейтинг BMW X3. Эта баварская модель действительно является надежной и прочной. Проехать 500 тысяч км без ремонта могут экземпляры с рядной "шестеркой" из серии М54. А вот агрегаты N-серии так хорошо себя не покажут — они покажутся уже через 100 тысяч км.
Далее следует Mitsubishi Outlander. Несмотря на солидный возраст, эту модель можно часто заметить на дорогах. Большую выносливость показывают автомобили с агрегатами 4G63 и 4G69. Высокую динамику двигатели не покажут, зато порадуют выносливостью. Однако стоит помнить, что слабым местом кроссовера остается подвеска.
На третьей строчке расположился Toyota RAV4. Лучше выбрать модель второго поколения, которое выпускалось с 2000 по 2005 годы. Эти машины оснащались только бензиновыми агрегатами, среди которых лучше остановиться на двигателях 1AZ-FE и 2AZ-FE. Они без проблем проедут 500 тысяч км, если будет регулярно меняться масло. В двигателе его следует менять каждые 10 тысяч км пробега, а в коробке передач — каждые 40 тысяч.
Четвертая позиция принадлежит Toyota Highlander. Модель первого поколения 2000-2007 годов выпуска может продержаться несколько сотен тысяч километров. Лучше всего себя показывают агрегаты из серии 1MZ-FE — 2,4-литрового V6. Следует учесть, что эти моторы чувствительны к качеству заливаемого масла.
Замыкает список Lexus RX300. При надлежащем уходе машина может показать удивительную устойчивость. Большинство машин оборудованы агрегатами 1MZ-FE. Однако тщательно следить не столько за мотором, сколько за коробкой передач.
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