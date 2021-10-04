Названы лучшие новые внедорожники до 25 тысяч долларов: топ-5 моделей

Список из автомобилей 2022 модельного года.

Внедорожники являются одними из самых востребованных автомобилей на рынке. Они имеют различные формы и характеристики, что позволяет их использовать для различных нужд.

Этот сегмент продолжает расширяться, а автопроизводители ежедневно создают новинки и модернизируют дизайн. На сайте HotCars назвали лучшие новые внедорожники, которые стоят до 25 000 долларов.

Chevrolet Trax — 22 595 долларов

media.chevrolet.com

Chevrolet Trax 2022 года — это доступный компактный внедорожник с практической пассажирской и грузовой зоной, расширенными функциями безопасности и полным приводом. Пятиместный автомобиль поставляется в двух комплектациях — самая популярна LT FWD.

1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом — единственный доступный силовой агрегат, и он поставляется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Новая модель получит тот же двигатель, но с 155 лошадиными силами. У предшественника было 138 л.с.

Hyundai Kona — 22 375 долларов

Hyundai

Hyundai подарил Kona обновленный внешний вид и интерьер на 2022 год: он стал более драматичным, чем модель 2021 года. Бензиновый силовой агрегат оставили без изменений, но добавили привлекательный новый стиль, обновленный салон и новые функции безопасности.

Пятиместный автомобиль поставляется в четырех комплектациях с полным приводом в виде опции. Самая популярная версия — SEL FWD, которая оснащена 2,0-литровым двигателем I4. На выбор доступно несколько агрегатов, среди которых один с турбонаддувом. Также Kona имеет обновленную подвеску и чуткий руль, что еще больше улучшает опыт вождения.

Volkswagen Taos — 24 190 долларов

Википедия

С совершенно новым Volkswagen Taos 2022 года VW пополняет свою линейку внедорожников новой моделью, которая получила хороший стиль, много внутреннего пространства и превосходную управляемость. Это пятиместный автомобиль, который поставляется в трех комплектациях, самая популярная версия — S FWD.

Под капотом субкомпактный кроссовер оснащен новым 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем VW с турбонаддувом, который выдает приличные 158 лошадиных сил. Taos является прекрасным городским транспортным средством и одинаково комфортен на открытой дороге благодаря плавной езде и точному управлению.

Chevrolet Trailblazer — 22 795 долларов

media.chevrolet.com

Chevrolet Trailblazer 2022 года — один из последних участников растущего класса компактных кроссоверов, который имеет несколько хороших качеств. Среди них — силовой агрегат объемом 1,3 литра и подвеска, обеспечивающая комфортную и уверенную езду.

Кроме того, интерьер имеет привлекательный стиль и хорошо оснащен современными технологическими компонентами. У него также есть приличное количество пространства для пассажиров и груза на заднем сиденье.

Hyundai Venue — 20 125 долларов

motor1.com

Hyundai является одним из автопроизводителей, которые охватывают все сферы рынка. Неудивительно, что он предлагает две модели в сегменте компактных внедорожников — Kona и Venue. Последний имеет уникальный стиль и предназначен для водителей, которые ищут практичный и доступный автомобиль.

Самый маленький внедорожник Hyundai имеет конкурентоспособную экономию топлива и современные функции безопасности водителя. Также он получил длительную стандартную гарантию на 10 лет/160 000 километров на силовой агрегат.

Ранее сообщалось, что было названо кроссоверы, которые могут проехать 500 000 км без серьезного ремонта.

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