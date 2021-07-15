Названы надежные экономичные автомобили с пробегом до 4,5 тысяч долларов

Названы надежные экономичные автомобили с пробегом до 4,5 тысяч долларов

Эти машины — мечта для города.

Эксперты составили список надежных экономичных автомобилей с пробегом, которые могут похвастаться бюджетной ценой.

Так, специалисты портала Auto.cz назвали подержанные машины, которые можно приобрести за 4,5 тысячи долларов. Отметим, что здесь оказались авто, потребляющие не слишком много топлива.

Как известно, компактные автомобили — мечта для большого города. На них можно без проблем припарковаться и они спокойно позволят передвигаться в оживленном потоке. К тому же, они не слишком дорогие в обслуживании.

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Итак, в список этих автомобилей попали следующие модели:

Toyota Yaris (до 2011 года) — 2 500 долларов;

(до 2011 года) — 2 500 долларов; Opel Agila (с 2007 по 2014 год) — 2 500 долларов;

(с 2007 по 2014 год) — 2 500 долларов; Peugeot 107 (с 2005 по 2014 год) — 1 600 долларов;

(с 2005 по 2014 год) — 1 600 долларов; Smart ForTwo — 3 450 долларов;

— 3 450 долларов; Seat Mii — 3 200 долларов;

— 3 200 долларов; Fiat 500 — 4 600 долларов;

— 4 600 долларов; Renault Clio.

Ранее специалисты назвали лучшие бюджетные подержанные авто по соотношению "цена-качество".

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