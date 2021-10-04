Названы наиболее и наименее надежные компактные автомобили с пробегом

Для рейтинга опросили владельцев машин, какие младше пяти лет.

Рынок подержанных автомобилей очень масштабный, поэтому среди огромного количества предложений трудно определиться, какую именно машину выбрать.

Решающим фактором в выборе лучшего авто является надежность. Если купить хорошую модель, вряд ли придется платить за что-то другое, кроме расходных материалов и обслуживания по мере старения. Поэтому на сайте What Car собрали список из самых надежных компактных автомобилей с пробегом.

Они провели опрос среди 16 000 владельцев авто младше пяти лет. Автомобилисты рассказали, имели ли проблемы со своими машинами за последний год. На основе своего исследования эксперты создали оценку надежности, которая будет отображаться рядом с каждой моделью.

Итак, самой надежной машиной назвали Dacia Sandero (2013-2020 годов выпуска). Ее владельцы рассказали, что вообще не имели неисправности за последний год. Также в тройку лучших попали Hyundai i10 (2014-2020) и Suzuki Swift (с 2017).

В то же время наименее надежным автомобилем назвали Ford Fiesta (с 2017). Его владельцы имели проблемы с большинством компонентов. Также среди худших моделей оказались Volkswagen Polo (от 2018) и Seat Ibiza (с 2017).

Полный рейтинг самых надежных компактных автомобилей с пробегом выглядит так:

1. Dacia Sandero (2013-2020) — 100% в рейтинге надежности;

2. Hyundai i10 (2014-2020) — 99,6% в рейтинге надежности;

3. Suzuki Swift (с 2017) — 99,3% в рейтинге надежности;

4. Hyundai i20 (2015-2020) — 99,0% в рейтинге надежности;

5. Honda Jazz (2015-2020) — 98,1% в рейтинге надежности;

6. Mini Cooper (от 2014) — 96,9% в рейтинге надежности;

(от 2014) — 96,9% в рейтинге надежности; 7. Ford Fiesta (2008-2017) — 95,0% в рейтинге надежности;

8. Volkswagen Up (от 2012) — 94,8% в рейтинге надежности;

9. Renault Clio (2013-2019) — 94,3% в рейтинге надежности;

10. Kia Rio (с 2017) — 94,0% в рейтинге надежности;

11. Kia Picanto (с 2017) — 93,9% в рейтинге надежности;

12. Audi А1 (от 2018) — 92,2% в рейтинге надежности;

13. Skoda Fabia (от 2015) — 91,7% в рейтинге надежности;

(от 2015) — 91,7% в рейтинге надежности; 14. Vauxhall Corsa (2014-2019) — 90,6% в рейтинге надежности;

15. Seat Ibiza (с 2017) — 90,5% в рейтинге надежности;

16. Volkswagen Polo (от 2018) — 80,6% в рейтинге надежности;

17. Ford Fiesta (с 2017) — 74,9% в рейтинге надежности.

Ранее сообщалось, что британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей 2021 года.

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