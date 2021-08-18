Названы новые автомобили, которые могут похвастаться недорогим обслуживанием

В списке оказались семь моделей.

Сейчас очень просто найти доступную машину на рынке. Желающим сэкономить людям важна как стоимость автомобиля, так и цена его обслуживания.

Поэтому, был составлен список новых авто, которые могут похвастаться недорогим обслуживанием. Об этом сообщает CAR.

Отметим, что здесь нашлось место сразу для семи моделей, а открыл рейтинг Chevrolet Spark.

Chevrolet Spark довольно проблематично назвать интересной моделью, но зато он точно один из самых бюджетных. В Украине машина стоит от 291 700 гривен, а за эти деньги человек получит модификацию с небольшой мощностью и маленьким набором оснащения.

На втором месте списка — Volkswagen Jetta. Седьмая генерация обладает комфортом, хорошим внутренним пространством и динамикой. Замыкает тройку самых дешевых в обслуживании Toyota Corolla, которая радует клиентов небольшими затратами на ТО и эксплуатацию.

Далее в списке находятся Honda Accord, KIA Soul и Hyundai Sonata. Первый можно найти только на "вторичке", одновременно автомобиль является очень удобным в вождении и оснащается АКПП или МКПП. Южнокорейские машины очень просты в обслуживании, радуют качеством.

На седьмом месте располагается Toyota Camry, которая давно стала синонимом слова "надежность".

Ранее были названы автомобили, которые имеют наибольший риск к повреждениям.

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