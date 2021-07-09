Названы опасные проблемы в авто, которые может спровоцировать жара

Нужно быть очень внимательным.

Как известно, во время жары автомобиль может нагреться до температуры, вдвое превышающей температуру на улице. Это может негативно повлиять на множество компонентов машины.

AutoOboz составил список опасных проблем в машине, которые может спровоцировать жара.

Так, высокая температура может испортить пластик. Он и так теряет свои свойства со временем, но из-за жары может начать менять свою форму. Расширяются стыки панелей, в крышки бардачке начинают торчать края, заедают запоры. Также возможно вздутие некоторых поверхностей, которое невозможно потом исправить. Опасна жара и для лобового стекла. Обычно его внутренняя поверхность нагревается до 80 и более градусов, и тогда устаревшие царапины дают трещины. Они еще и могут увеличиться, если на них направить воздух кондиционера.

Также жара может повлиять на перегрев бензонасоса. Если у вас изношена топливная помпа, то будьте осторожны. В жару плотность бензина становится ниже, он начинает частично испаряться, давление в магистрали падает, а двигатель теряет мощность и начинает работать с рывками.

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Сильная жара может стать причиной отказа тормозов и электропроводки. На автомобилях без системы ABS в жару эффективность торможения снижается из-за перегрева или подклинивании поршней суппортов и цилиндров. Возможно при сильной жаре затирание и перекос колодок. Не переносит жары старая или некачественная тормозная жидкость.

Высокая температура отрицательно влияет и на газобаллонное оборудование. Это происходит на старых карбюраторных и даже на современных инжекторных машинах. Если у вас мультиклапан в нормальном состоянии, то он не допустит опасного повышения давления в ГБО, но лучше не оставлять авто с полным баллоном в жару под солнечными лучами.

Кроме того, жара может и повредить шины. На современную резину это не влияет, но если в ней есть трещины или плохо починенные дыры, от высокого давления, которое появится из-за высокой температуры, из-за них может выходить воздух.

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