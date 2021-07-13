Названы основные причины выхода из строя автомобильного аккумулятора

Об этой проблеме часть водителей вспоминает, когда машина не заводится.

Составлен список основных причин, которые могут повлиять на выход из строя автомобильного аккумулятора.

Об этом сообщает AutoOboz.

Так, большинство водителей вспоминают об аккумуляторах только, когда двигатель отказывается заводиться, а случается это чаще всего в холодную зимнюю пору. Однако летняя жара — не менее опасна для АКБ.

Летняя жара с экстремально высокими температурами может привести к потере заряда аккумулятора. К сожалению, проблему часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно. Как предотвратить проблему:

по возможности избегайте парковки автомобиля на солнце;

регулярно проверяйте степень зарядки АКБ, а в случае необходимости подзаряжайте. Минимальный показатель напряжения разомкнутой цепи должен быть не менее 12,5 В, а в идеале — 12,7В;

периодически осматривайте состояние клемм — они должны быть не окисленными;

держите под контролем состояние генератора;

во время поездок на большие расстояния не допускайте перезарядки батареи. Для этого, например, можно ехать с включенными фарами, во время стоянки включать максимальное количество приборов, потребляющих электроэнергию.

Если батарея все же нуждается в замене, установку новой лучше доверить профессионалам. Ведь аккумулятор тесно связан с другими электронными компонентами в автомобиле. Если электрическая цепь между АКБ и компьютерной системой автомобиля нарушена, данные в блоках управления и информационно-развлекательных системах могут быть потеряны. Электронные компоненты, такие как радиоприемники и окна, возможно, потребуется перепрограммировать.

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Многие водители думают, что во время выключенного двигателя потребления электроэнергии не расходуется. Это не верно. Некоторым системам, таким как сигнализация и замки, функции бесключевого доступа и навигации, требуется электричество, даже когда автомобиль припаркован. Именно поэтому после простоя в гараже в течение нескольких недель автомобиль может не завестись. Чаще всего подобная неприятность случается в холодную погоду или если батарея старая. Как предотвратить проблему:

если автомобилем долго не пользовались, аккумулятор нужно проверить и зарядить при необходимости с помощью специального зарядного устройства (лучше всего — в условиях СТО и под контролем специалистов);

вождение автомобиля один раз в неделю в течение как минимум 40 минут может помочь предотвратить проблемы с запуском.

Во время вождения в условиях "дом-работа-магазин", когда автовладелец проезжает только короткие расстояния, аккумулятор не может полностью перезарядиться. Даже качественный и емкий аккумулятор в таких условиях может преждевременно выйти из строя. Как предотвратить проблему :

хотя бы раз в месяц отправляйтесь в дальние поездки на автомобиле, чтобы зарядить аккумулятор через генератор.

С увеличением возраста АКБ мощность аккумулятора может снижаться из-за коррозии и сульфатации, которые могут препятствовать правильной зарядке. Как предотвратить проблему:

регулярно проверяйте аккумулятор, чтобы гарантировать надлежащий уровень заряда и работоспособность АКБ.

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