Названы подержанные автомобили, которые известны своей устойчивостью к ржавчине

Здесь нашлось место для семи моделей.

Составлен список подержанных автомобилей, которые очень устойчивы к коррозии.

Соответствующий перечень моделей составил AutoOboz.

Как известно, одна из крупнейших проблем, от которой часто страдают автомобили — это коррозия кузова. Ржавчина может развиваться не только на видимых частях, но и прятаться внутри конструкции. Такие окислительные процессы впоследствии приводят к полному разрушению кузовных панелей.

Машины, которые оказались в этом списке, известны своей устойчивостью к ржавчине. Выбрав одну из них на вторичном рынке, вы будете уверены в практически гарантированной отсутствия коррозии их металла.

Одной из таких является Toyota Camry. Этот невероятно популярный автомобиль в кузове XV40, который изготавливался с 2006 по 2011 годы, известный надежной защитой от коррозии, несмотря на тонкое лакокрасочное покрытие. Кроме того, Toyota Camry — для владельца это всегда комфорт, надежность и высокое качество исполнения.

Toyota Camry. фото dic.academic.ru

Исключительное качество оцинковки и лакокрасочного покрытия позволяют с уверенностью сказать, что вероятность появления признаков ржавчины у Volvo XC90 первого поколения приближается к нулю. На вторичном рынке этот автомобиль является одним из самых устойчивых к поражению коррозией и славится долговечным кузовом.

Высокое качество оцинковки и покраски кузова являются отличными качествами этого немецкого седана бизнес-класса. Речь идет о BMW E60. Проблемными могут оказаться только места соединения между алюминиевыми и стальными элементами кузова. Помимо прочего, даже многолетний подержанный 5 Series производит впечатление премиального авто.

При производстве этого кроссовера компания использовала особую антикоррозийною обработку, которая включает в себя горячую двустороннюю оцинковку. Audi Q5 2012 показал себя как автомобиль, который очень редко сталкивается с возникновением явлений ржавчины на кузове.

Флагман модельной линейки Mercedes W221 всегда отличался передовыми технологиями для своего времени. Скрупулезный подход к изготовлению этого автомобиля проявляется не только в качестве сборки, но и в подходе к выбору материалов. Лакокрасочное покрытие высокого качества помогает сохранять идеальный вид кузова в течение многих лет.

Антикоррозийная защита немецкого кроссовера BMW X5 внушает доверие. Автомобиль известен устойчивостью к проявлениям любого рода ржавчины. Проблемы могут возникнуть, если после повреждения кузова машину некачественно ремонтировали. В таком случае ржавчина все же может повредить металл.

Еще один седан бизнес-класса — Audi A6. Мощная обработка и оцинковка кузова максимально защищают машину от ржавчины. У Audi A6 коррозия возможна в исключительных случаях только в зоне задних колесных арок.

Ранее водителям дали советы, как предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля.

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