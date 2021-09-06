Названы "правильные" внедорожники с запасным колесом на задней двери

В списке оказались четыре модели.

Составлен рейтинг "правильных" внедорожников с запасным колесом на задней двери.

Отметим, что в этот список попали четыре модели, передает Твоя Машина.

Сейчас очень редко можно встретить автомобили, у которых "запаска" крепится к двери багажника. Размещение запасного колеса на задней двери имеет как плюсы, так и минусы. Например, такая запаска легкодоступная, поэтому колесо можно быстро заменить. Однако ухудшается обзор, а также места крепления отсека для запаски к задней двери могут стать очагами коррозии.

Одним из внедорожников, который имеет запасное колесо на задней двери, стал LADA Niva Travel. Модель представлена ​​в двух комплектациях: Classic и Luxe Off-Road. Машина оснащена 1,7-литровым 4-цилиндровым 16-клапанным мотором мощностью 80 л.с. и 127 Нм. К нему идет 5-ступенчатая МКПП с полным приводом.

На втором месте находится УАЗ "Хантер", который имеет четыре уровня оснащения. Под капотом установлен мотор ЗМЗ мощностью 134,6 л.с. и 217 Нм, к которому идет 5-ступенчатая "механика" и полный привод "part-time".

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Третье место занял Mercedes-Benz G-Class. Модификация G350 d оснащена рядным 3,0-литровым 249-сильным дизелем, а топовая версия AMG G 63 — мотором на 585 л.с. Коробка передач — 9-ступенчатый "автомат", привод — полный.

Замыкает рейтинг Land Rover Defender. Есть три мотора на выбор: 2,0-литровый дизель на 200 л.с., 3,0-литровый дизель мощностью 249 л.с. и 3,0-литровый бензиновый мощностью 400 л.с.

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