Названы пять американских автомобилей, которые проедут более 320 тысяч км

Названы пять американских автомобилей, которые проедут более 320 тысяч км

Список из очень надежных моделей, которые не подведут.

Для автомобилистов важно, чтобы их машины ездили долго и без поломок. Поэтому нужно выбирать себе надежное авто.

Американские производители умеют делать не только мощные автомобили, но и такие, которые могут проехать без проблем более 320 000 километров. Сайт HotCars собрал список из именно таких моделей.

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Ford Crown Victoria

Ford Crown Victoria — это автомобиль, который многим знаком. В США его используют в полиции и такси, и он добросовестно проезжает огромное количество часов, необходимых на эти работы. Это свидетельствует о том, насколько надежна эта модель.

Да, эта машина выглядит довольно скучно. Однако люди все равно покупают подержанные авто, которые все еще работают и ездят совсем как новые. Это несмотря на пробег более 320 000 км. Даже в таком состоянии Crown Victoria может проехать еще много километров.

Lincoln Navigator

Lincoln Navigator — это очень надежный внедорожник, который еще и стильный. Он имеет один из самых элегантных интерьеров среди внедорожников. Под его капотом установлен двигатель V6 с двумя турбинами мощностью 450 л.с. Этот силовой агрегат сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая затем передает питание системе с задним или полным приводом.

Navigator изготовлен из алюминия. Стандартно он поставляется с подогревом сидений, салоном из натурального дерева, цифровой панелью приборов и 20-дюймовыми колесами.

Ford Escape Hybrid

Производство Ford Escape началось в 2001 году, а уже через четыре года был выпущен гибрид. Это произошло потому, что компания начала стремиться создавать более экологичные автомобили.

Модель не могла похвастаться мощными электрическими силовыми агрегатами, но со временем она доказала свою прочность. Ее использовали даже в такси Нью-Йорка. Первые восемнадцать произведенных гибридов Ford Escape за первые полтора года смогли преодолели более 281 000 км.

Chevrolet Impala

Новая модель Chevrolet Impala комплектуется 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 197 л.с. По желанию можно выбрать 3,6-литровый агрегат V6 с дистанционным запуском. Они соединены с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает питание на передние колеса.

Этот автомобиль также имеет экономный расход топлива, красивый дизайн и вместительный салон. Кроме того, он очень удобный и комфортный благодаря точке доступа Wi-Fi и 8-дюймовой информационно-развлекательной системе с сенсорным экраном.

Ford F-150

Ford F-150 — очень популярный пикап, а все его особенности и так все знают. В течение многих лет это был самый продаваемый автомобиль в Америке. Кроме того, его ценят за исключительную проходимость по бездорожью, большую грузоподъемность и много пространства в салоне.

Это очень хороший внедорожник, но несмотря на это, F-150 также очень плавный на обычной дороге. Единственный его минус в том, что его часто похищают.

Ранее сообщалось, что британцы составили список внедорожников, которые могут похвастаться своей надежностью.

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