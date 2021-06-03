Названы пять очевидных преимуществ вариатора над другими трансмиссиями

Несомненный его плюс в том, что он дешевле классического "автомата".

Составлен список очевидных преимуществ вариатора над другими коробками передач.

Уже много лет существует мнение, что вариаторы — крайне капризны и недолговечны. Мол, эти "коробки" доставят намного больше проблем, чем "робот" или классический "автомат".

Несомненный плюс вариатора в том, что он дешевле классического "автомата". Именно поэтому его так часто стали ставить на свои машины многие автопроизводители. А еще эта трансмиссия обеспечивает неплохую плавность хода, что добавляет комфорта в городе. И надежность CVT неплохая. Вот, собственно, пять преимуществ вариатора перед другими "коробками".

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Мало кто знает, но вариатор — это самая простая трансмиссия с точки зрения конструкции! Даже проще, чем классическая механическая коробка передач. В CVT есть только один основной элемент — ремень, который взаимодействует с конусами. Он соединяет входной и выходной вал, что обеспечивает широкий диапазон передаточных отношений.

Если хотите, чтобы вариатор не доставлял проблем, выбирайте агрегат, у которого не классический ремень, а цепь. Такую конструкцию можно встретить во многих моделях Audi и Subaru. «Цепная коробка» может пройти и 300 тысяч км без ремонта, что по нынешним временам очень неплохо.

Для повышения надежности, инженеры предлагают много хитрых решений для CVT. Например, у трансмиссии Direct Shift вариатор оснащен механической первой передачей. Такой конструкции не страшно длительное буксование в грязи.

Вариатор не любит пробуксовок, а еще долгого движения на высоких скоростях. Зная это, можно многократно увеличить ресурс трансмиссии, просто изменив свой стиль вождения. А еще не забывайте следить за чистотой радиатора охлаждения и прогревать вариатор в морозы. Помните, в месте, где идет соприкосновение конусов и ремня, рабочая жидкость начинает нормально функционировать только тогда, когда ее температура близка к рабочей. Если жидкость будет холодной, ремень станет проскальзывать, что приведет к появлению задиров на конусах и самом ремне.

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У всех вариаторов есть гидротрансформатор, как на классическом ‘автомате”, и его настраивают так, чтобы поберечь CTV. Например, у Renault Duster в режиме Auto гидротрансформатор блокируется на скорости 12 км/ч. Это дает возможность экономить чуть больше топлива, а в режиме Lock блокировка происходит на 45 км/ч. Так можно двигаться по бездорожью, не опасаясь перегрева трансмиссии.

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