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Названы пять способов, как правильно рассчитать бюджет на покупку автомобиля

Названы пять способов, как правильно рассчитать бюджет на покупку автомобиля

Associated Press

Нужно обращать внимание на несколько факторов.

Названы основные и одновременно простые способы того, как правильно рассчитать бюджет при покупке нового автомобиля.

Полная стоимость автомобиля — это гораздо больше, чем рекомендованная розничная цена, которая указана на сайте автопроизводителя. Это особенно актуально сейчас, в период острого дефицита автомобилей. Сейчас дилеры очень сильно задирают цены на машины.

Полная стоимость машины - это та сумма, которую перекачано с твоего кармана. Эта сумма будет включать:

  • дополнительное оборудование;
  • страхование
  • всевозможные финансовые услуги;
  • продленную гарантию;
  • стоимость постановки на учет.

Если вы собираетесь брать авто в кредит, тогда необходимо рассчитать ежемесячные платежи которые вы можешь себе позволить. Срок кредита, процентная ставка и первоначальный взнос будут влиять на ежемесячный платеж. Финансовые аналитики рекомендуют не брать кредит более чем на три года, платеж по кредиту не должен составлять более 25% от вашего заработка.

Чем больше вы можете выделить на свой первоначальный взнос, тем меньше будет ваш ежемесячный счет — тем меньше вы переплатите банку. В автосалоне вас будут очень сильно уговаривать купить комплектацию подороже, оформить дополнительное оборудование в кредит. Но, нужно прислушиваться ко всему, что говорят в автосалонах.

Если у вас пока много долгов и вы не хотите слишком сильно увеличивать нагрузку на свой бюджет, то есть простое правило под названием 36%.

Так, по мнению финансовых аналитиков, лучше тратить не более 36% ежемесячного дохода семьи на обслуживание долга. Составьте список всех своих ежемесячных выплат по долгам, включая кредит на жилье, кредитные карты и потребительские кредиты. После того, как вы их посчитаете, вычислите эту сумму с 36% своего дохода, чтобы определить, сколько можете реально потратить на покупку авто.

Ситуация у каждого человека разная, поэтому только вы можете посчитать свой бюджет правильно. Используйте калькуляторы — их много в интернете. Калькулятор автокредитования также может помочь вам найти идеальную стоимость авто, исходя из того, сколько лично вы можете позволить себе тратить каждый месяц.

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