Названы самые дорогие автомобили, приобретенные через систему Prozorro 2021 года

Целесообразность покупки таких дорогих автомобилей достаточно сомнительна.

Ежегодно государство производит обновление автопарка. Чаще закупку проводят через официальную систему Prozorro, и даже это многим не мешает тратить миллионы бюджетных денег на люксовые авто.

Издание Dozorro на своем официальном сайте обнародовало список самых дорогих автомобилей, закупленных государством в 2021 году.

Начнем с Volkswagen Touareg. За него заплатили из бюджета 1.8 млн. грн. Этот автомобиль приняло к себе в "семью" Управление полиции охраны в Днепропетровской области. Надо отметить, что автомобиль далеко не в базовой комплектации. Автомобиль имеет отделку натуральным деревом березы Silver Birch, кроме этого, у нее кожаный салон повышенного качества – Vienna ErgoComfort. Передние сиденья — конечно, с массажем и 14-позиционной электрорегулировкой.

Дальше мы рассмотрим Ford Ranger за 1.9 млн. грн. Сразу три подобных пикапа приобрело Государственное специализированное предприятие "Северная Пуща". У автомобилей под капотом двигатели – на 2 литра, которые выдают 213 лошадиных сил и система полного привода. Заказчик обосновывал закупку этих автомобилей потребностью иметь лесопатрульный автомобиль, чтобы избежать угрозы пожаров в сельскохозяйственных угодьях в Чернобыльской зоне.

Теперь посмотрим на Volkswagen t6.1 Multivan, за него пришлось выложить 2.4 млн грн. Служба внешней разведки Украины заказала себе два таких автомобиля. Они имеют дизельный двигатель – на 2 литра, мощностью 199 лошадиных сил и полный привод. Комплектация авто, конечно, полная и имеет очень много опций.

Внедорожники также популярны, вот, например – Toyota Land Cruiser 300 за 2.8 млн грн. ЧАО «Укргидроэнерго» приобрело себе такой автомобиль для «Дирекции по строительству Днестровской ГАЭС». Автомобиль только недавно представили на рынке, а он уже заказан чиновниками. Такой автомобиль имеет полную комплектацию и двигатель – на 3.4 литра мощностью 415 лошадиных сил.

Ну и победитель этого топа – Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE, который стоит 3.3 млн грн. Этот люксовый минивэн приобрели для автопредприятия по обслуживанию Одесского областного совета и областной государственной администрации. Под капотом у него обычный дизельный двигатель – на 2 литра мощностью 238 лошадиных сил. Но вот внутри все по высшему классу: салон отделан кожей "наппа", аудиосистема премиум класса Burmester и еще многое другое.

О таких авто большинство украинцев могут только мечтать, но уже в этом году они будут выполнять разные задачи для государственных учреждений.

Напомним, какие автомобили были приобретены государством через систему Prozorro 2021 года.