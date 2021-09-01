Названы самые экзотические автомобили на рынке, которые дороже 1 миллиона долларов

Список очень дорогих и уникальных спорткаров и гиперкаров.

На автомобильном рынке имеется большое количество разнообразных экзотических экземпляров. Среди них, в частности, продаются также спорткары и гиперкары.

Эти типы машин известны не только своими высокими показателями скорости и мощности, но и своими высокими ценами. Некоторые из них могут стоить более 1 миллиона долларов из-за своей эксклюзивности. Список именно таких моделей собрал сайт duPont Registry.

McLaren Philadelphia

McLaren Senna GTR

За 1 950 000 долларов продают McLaren Senna GTR 2020 года, который имеет всего 39 км пробега. Он обработан цветом "Темный калибр" и имеет задний привод. Информация о двигателе и коробке передач, к сожалению, не указана.

blog.dupontregistry.com

Bugatti Chiron

Также можно приобрести Bugatti Chiron 2019 года за $3 199 000 . Ранее он проехал 1 034 километра. Он оснащен 8-литровым агрегатом W16, который выдает 1500 лошадиных сил. Мощность у него передается через автоматическую КП на все колеса. Цвет внешнего вида — "Ледник".

Lamborghini Newport Beach

Lamborghini Centenario

Для фанатов Lamborghini есть модель Centenario 2017 года, которая стоит 1 999 990 долларов . В нее установлен 6,5-литровый двигатель V12. Также машина окрашена в "Голубой Цефей", имеет полный привод, но о коробке передач не рассказали. Пробег — 874 км.

blog.dupontregistry.com

Ferrari F12tdf

Среди экзотических суперкаров еще один представитель Италии. Это Ferrari F12tdf 2017 года за $1 295 000, который проехал всего 67 км. Он оснащен 6,3-литровым агрегатом V12, задним приводом и АКП. Покрасили автомобиль в экзотический белый "Бьянко Авус".

blog.dupontregistry.com

Porsche 918 Spyder Weissach Package

Porsche 918 Spyder Weissach Package 2015 года продают за 1 998 900 долларов . В свою очередь можно получить авто с 82 километрами пробега, 4,6-литровым гибридным двигателем и полным приводом. О коробке передач информация не указана. Цвет отделки — серебряный металлик.

blog.dupontregistry.com

Ford Multimatic GT Mark II

Также уже продают Ford Multimatic GT Mark II 2022 года. Сколько автомобиль проехал не сообщили, но вряд ли там может быть даже более 50 км. Питается он от 6-цилиндрового агрегата Ecoboost и имеет задний привод и автоматическую коробку передач. Покрасили машину в обычный белый цвет, а просят за нее $1 799 900 .

Ранее сообщалось, что были названо компактные кроссоверы, которые стали самыми популярными в Европе в 2021 году

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