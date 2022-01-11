Названы самые интересные пожарные машины со всего мира: некоторые действительно удивляют

Каждый автомобиль по своему уникален и интересен.

Работать пожарным еще лет двести назад было что-то средним между самоубийством и бессмысленностью. Все что было у спасателей – это пожарная тележка и немного воды. С таким оборудованием вы должны спасать людей и бороться со стихией. Только подумайте – чтобы просто накачать из колонки воды, надо было всей улицей давить на механический насос. А что делать, если не хочешь, чтобы сгорел весь квартал.

Какие интересные пожарные машины существуют, узнавали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Сейчас все иначе — пожары гасят просто фантастические машины. Таков, к примеру, пожарный Hummer H1. Как говорится – все гениальное простое. Инженеры взяли шасси от народного внедорожника, установили на него бак с водой на 600 литров и все, у вас готова пожарная машина. А самое главное – проедет она где угодно.

Следующий пожарный техно-монстр – I-Van Triller V-Max. Его главная "фишка" – задняя поворотная ось. Сзади на платформе есть маленькая кабина, в ней посиживает оператор, который и управляет кормой машины. Это позволяет огромному пожару маневрировать на узких улицах города.

Следующая машина – тиранозавр среди пожарных машин – Big Wind. Это не просто машина – это настоящий танк, который на своей башне имеет два реактивных двигателя. Все просто – турбины из истребителя Миг-21 нагоняют газоводяную смесь. Именно им с легкостью гасят очень серьезные возгорания. Чаще всего этого пожарного зверя использовали, чтобы обуздать огонь на нефтяных скважинах. И скажем прямо – у него это неплохо получалось.

А теперь настоящая сила и величие технологий в одной машине – Oshkosh Striker 3000. Создали его для большей безопасности на аэродромах. Striker имеет специальное оборудование, способное подавать огнетушащее средство с бешеной скоростью в 10 000 литров в минуту. А чтобы автомобиль быстро добрался до места пожара — под капотом у него "рычит" турбодизель от Scania на 16.5 литра, мощностью 647 "лошадей". Думается, этих цифр достаточно. И именно Oshkosh можно назвать королем пожарных машин современности.

Самые крутые пожарные машины всех времен

Напомним, что в США презентовали первую в мире электрическую пожарную машину, ее цена составляет миллион долларов.