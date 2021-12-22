Названы самые надежные малолитражные автомобили: победитель неожиданный

Dacia Sandero благодаря своей надежности и цене получила первое место.

Малолитражки – это идеальные автомобили для города, ведь когда стоишь в пробках, совсем неважно сколько литров у тебя двигатель и за сколько секунд он разгоняет автомобиль до сотни, все стоят и ты стоишь. Поэтому очень хорошо, когда авто не сжирает десятками литров горючее, а потребляет его умеренно. Также, такое авто хорошо подходит начинающим водителям, из-за своих маленьких габаритов и неприхотливости.

Издательство What Car? подготовило подборку самых надежных малолитражных автомобилей.

Начнем с Kia Rio 2017 модельного года. Он получил 94% надежности. Чаще водители испытывают проблемы с коробкой передач и кондиционером, но автопроизводитель решил их по гарантии. Также некоторые люди заметили, что качество кузова могло бы быть и лучше.

Renault Clio с 2013 по 2019 год получил от экспертов 94,3% надежности. Большинство проблем связано с кузовом и кондиционером. Эти проблемы также устраняли на дилере, так что это не сильно повлияло на оценку. Больше всего людей раздражала проблема со скрипучими сиденьями, которe. преодолеть так и не удалось.

Volkswagen Up 2012 получил 94,8% надежности. У владельцев таких автомобилей были проблемы с коррозией кузова и довольно плохими тормозами. Проблемы с тормозами решили на дилерском сервисе, а вот с кузовом водителям бесплатно никто не помог.

Бензиновый Ford Fiesta 2008-2017 годов получил 95% надежности. Здесь уже традиционно наблюдаются проблемы с системой кондиционирования и тормозами. Но они не слишком критичны и решались за небольшую сумму денег.

MINI Cooper 2014 набрал уже 96,9% надежности, что уже более солидный показатель. 7% автомобилей имели проблемы c качеством. В общем, они затрагивают аккумуляторную батарею и опять же коррозию кузова. Большинство проблем дилер смог устранить менее чем за сутки.

Honda Jazz 2015-2020 годов – довольно популярный семейный хэтчбек, получивший от жюри 98,1% надежности. Люди столкнулись с проблемой не очень качественного материала сидений и у некоторых были проблемы с ходовой частью авто, они были решены и устранены.

Hyundai i20 2015-2020 годов набрал 99% надежности. Этот автомобиль не пользуется бешеной популярностью у водителей, а зря. Единственное с чем владельцам пришлось сразиться – это проблема с термостатом, но производитель ее исправил очень быстро.

Suzuki Swift 2017 модельного года заработал 99,3% надежности. Таких автомобилей можно много увидеть на дорогах Украины, и это не просто так. Ведь единственная проблема с которой водители разбирались – это недостаточная мощность вентилятора печки. Как оказалось, на станции заменили фильтр салона и все вернулось в норму.

Hyundai i10 2014-2020 годов получил 99,6% надежности. Hyundai i10 в этом кузове достаточно доступный и надежный автомобиль, идеально подходящий для начинающих. В первых версиях авто были проблемы с рулевой рейкой, её меняли на новую и проблема больше не возвращалась.

И наш победитель, получивший 100% – Dacia Sandero 2013-2020 годов. За ее ценник жаловаться на автомобиль просто невозможно. Но владельцы отмечают, что через несколько лет эксплуатации у автомобиля не возникало никаких проблем.

Напомним, недавно назвали внедорожники с наименьшим расходом топлива.