Названы самые необычные мотоциклы всех времен: некоторые из них действительно впечатляют

Большинство мотоциклов из этой подборки очень тяжело встретить на дороге.
Фанаты мотоциклов – это отдельная каста любителей техники. Они обожают своих любимцев. И когда видишь эти подвижные произведения искусства, полностью понимаешь их чувства.
Что интересного в мире мотоциклов, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.
К примеру, электроцикл от компании Curtiss Motorcycles. Экзотический дизайн и мощная электрическая установка открывают новую страницу в истории моторайдинга. Однако всадник должен быть очень внимательным – если хоть немного переборщить с акселератором, гора проблем вам гарантирована.
А теперь перейдем к мини-байку с японскими корнями – Honda Z50J Monkey Baja Africa. Самое интересное, что его не делали на заводе Honda. Сложить эту машинку мог каждый желающий, просто приобретя комплект деталей от японского производителя. В результате вы получали миниатюрную копию легендарной Honda Africa Twin за умеренный ценник.
А это – настоящий монстр, Honda CBX Cafe Racer By Motorretro. Самая главная его фишка – это двигатель. Он рядный, на шесть цилиндров, да еще и расположен поперек мотоцикла. Его создали в далеком 1970 году, но удивляет он даже сейчас. Мотоцикл имеет просто бешеную выхлопную систему – на хайвее его слышно за многие километры.
Honda Motocompo презентовали еще в 1981 году, как компактный складной скутер. Все гениально и просто – едете на скутере, а при необходимости складываете его и кладете в багажник авто. В свое время таких мотоциклов было много, но особенность Motocompo в том, что его создали под конкретный автомобиль — компакт авто Honda City. Теперь подобные мотоциклы собирают коллекционеры.
И напоследок рассмотрим электрический мотоцикл MoonBikes. Его главная особенность в том, что на вид он, как луноход. Этот мотоцикл экологичный, мощный и мало весит. На снегу он чувствует себя, как на чистом асфальте. Люди, живущие за полярным кругом, уже оценили преимущества этого необычного малыша.
Напомним, украинская компания планирует возродить выпуск легендарного мопеда.