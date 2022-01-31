Названы самые необычные мотоциклы всех времен: некоторые из них действительно впечатляют

Большинство мотоциклов из этой подборки очень тяжело встретить на дороге.

Фанаты мотоциклов – это отдельная каста любителей техники. Они обожают своих любимцев. И когда видишь эти подвижные произведения искусства, полностью понимаешь их чувства.

Что интересного в мире мотоциклов, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

К примеру, электроцикл от компании Curtiss Motorcycles. Экзотический дизайн и мощная электрическая установка открывают новую страницу в истории моторайдинга. Однако всадник должен быть очень внимательным – если хоть немного переборщить с акселератором, гора проблем вам гарантирована.

А теперь перейдем к мини-байку с японскими корнями – Honda Z50J Monkey Baja Africa. Самое интересное, что его не делали на заводе Honda. Сложить эту машинку мог каждый желающий, просто приобретя комплект деталей от японского производителя. В результате вы получали миниатюрную копию легендарной Honda Africa Twin за умеренный ценник.

А это – настоящий монстр, Honda CBX Cafe Racer By Motorretro. Самая главная его фишка – это двигатель. Он рядный, на шесть цилиндров, да еще и расположен поперек мотоцикла. Его создали в далеком 1970 году, но удивляет он даже сейчас. Мотоцикл имеет просто бешеную выхлопную систему – на хайвее его слышно за многие километры.

Honda Motocompo презентовали еще в 1981 году, как компактный складной скутер. Все гениально и просто – едете на скутере, а при необходимости складываете его и кладете в багажник авто. В свое время таких мотоциклов было много, но особенность Motocompo в том, что его создали под конкретный автомобиль — компакт авто Honda City. Теперь подобные мотоциклы собирают коллекционеры.

И напоследок рассмотрим электрический мотоцикл MoonBikes. Его главная особенность в том, что на вид он, как луноход. Этот мотоцикл экологичный, мощный и мало весит. На снегу он чувствует себя, как на чистом асфальте. Люди, живущие за полярным кругом, уже оценили преимущества этого необычного малыша.

Топ необычных мотоциклов, которые точно поразят

Напомним, украинская компания планирует возродить выпуск легендарного мопеда.