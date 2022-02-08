Названы самые плохие автомобили, которые можно приобрести на аукционе в США

Автомобили стоят немного, но проблем принесут немало.

Подержанные заокеанские машины давно покорили сердца украинских автолюбителей. Однако от любви до ненависти – один шаг. И чтобы не сделать его, нужно знать о возможных проблемах.

О самых плохих автомобилях из Нового света узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Начнем с популярного Chevrolet Cruze 2 поколения. Крутой дизайн, неплохая оснастка, умеренная цена – до 10 тысяч долларов. Но нужно быть готовым к проблемам. Большинство таких машин из США имеют турбомотор на 1.4 литра. Да, едет Cruze неплохо, но турбина на таком небольшом двигателе – довольно сомнительное решение. Фактически она медленно уничтожает сердце автомобиля. В режиме города этот агрегат проживет примерно 100 тысяч километров.

Дальше – почти народное авто Ford Focus. Стоит немного, имеет много опций и хороший дизайн. Небольшие габариты, идеальные для трафика большого города. Здесь проблем с двигателем нет, зато все они прячутся в роботизированной коробке передач Power Shift. В основном она долго не живет и владельца может ждать довольно дорогой ремонт.

Следующий у нас – Chevrolet Equinox. Большой и стильный, словно созданный для немалой семьи. Здесь новый владелец может нарваться на ту же проблему, что и с Cruze. Этот великан оснастили небольшим турбированным двигателем на 1.5 литра. За счет турбины кроссовер едет неплохо, но из-за постоянной нагрузки ресурс двигателя исчерпывается прямо на глазах.

Это традиционные автомобили. А вот – футуристическое и тоже проблемное для украинских дорог. Новая Toyota Mirai – автомобиль очень крутой и технологичный. Большой салон, много функций и просто космический дизайн. Но для украинцев это авто – проблема, потому что его просто негде заправить. Дело в том, что Mirai работает на водороде. В нашей стране инфраструктура водородных заправок даже не на начальном этапе, это скорее еще не сформированный “эмбрион”.

И напоследок мечта всех молодых ребят – BMW 3 series в кузове F30. Эти американские немцы – как и все BMW – дарят владельцу взрыв адреналина. Однако к нам они чаще всего попадают с обычным двигателем на 2 литра. И это проблема – хоть он довольно экономный, но надежность его – сомнительна. Все из-за экологических стандартов – двигатель слишком сильно пытались в них вдавить и добавили слишком много дополнительных механизмов. А чем их больше, тем чаще они и ломаются. Таков он – закон природы.

Автомобили, которые не стоит покупать

Чтобы иметь меньше проблем с новым автомобилем, нужно изучить все проблемы модели и проверить авто на СТО.