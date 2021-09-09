Названы типичные ошибки водителей, которые "убивают" аккумуляторную батарею

В основе всех ошибок — расслабленная уверенность, что в теплое время года аккумулятору ничего не угрожает.

Составлен список типичных ошибок автомобилистов, которые могут привести к серьезному повреждению аккумулятора в машине.

Бывает так, что все потребители выключены, а батарея все равно разряжается. Значит, есть неисправные компоненты (например, стеклоочистители, которые замирают на полпути к парковочного положения).

Срочно ищем виновника утечки — берем тестер и замеряем ток в состоянии парковки. Норма — несколько десятков миллиампер. А вот если счет идет на сотни миллиампер и выше, в наличии неисправность.

Важно: неверно установленная "автомузыка" или автосигнализация тоже способны "высасывать" изрядное количество амперчасов.

Виновные могут быть и неисправный генератор, ремень, который проскальзывает и грязные контакты — вариантов много. В любом случае, если батарея постоянно остается недозаряженной, в ней прогрессируют процессы сульфатации — на электродах оседают кристаллики сульфата свинца. Такая АКБ прослужит недолго даже в теплое время года. Владелец может почувствовать неладное не только в случае "тяжелого" запуска двигателя, но и по другим признакам: например, тусклому свету фар.

Дополнительное оборудование, несколько одновременно подключенных к "мультимедийке" гаджетов уже повышают нагрузку на сеть.

Экзотический способ потерять батарею — подключение к бортсети машины мощных сетевых потребителей: микроволновки, пылесоса, чайника. С этой целью многие покупают инвертор, который обещает выдавать киловаттные мощности. Выдать-то он выдаст, но его входной ток по мощности, например, 1500 Вт составит примерно 130 А. В таком режиме батарея подержится минуты полторы, не более. Поэтому всегда заводите двигатель, когда подключаете мощный потребитель.

Многие современные автомобили оборудованы опцией "старт-стоп". Сама по себе она безвредна, но требует АКБ с технологией AGM. Однако многие владельцы при замене батареи предпочитают установить обычную — она дешевле. Но простая батарея в таком режиме долго не протянет: постоянные глубокие разряды ей не перенести.

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Напряжение во время выключенного мотора при полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 — 12,7 В. Если получится 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена. Надо попробовать ее зарядить и понаблюдать за дальнейшим поведением. Если же напряжение упало ниже 10,5 В, то это — совсем глубокий разряд, который способна пережить далеко не каждая батарея. Важно: измерения надо проводить через несколько часов после остановки двигателя, иначе показатели окажутся завышенными.

В среднем современные свинцово-кислотные батареи служат 4-5 лет. Иногда и дольше — лет 8-10, обычно на машинах с малыми пробегами. Пик отказов приходится, конечно же, на морозное время года — этому способствуют и жидкое масло или, например, множество задействованных энергопотребителей. А вот выход из строя летом обычно спровоцирован самим владельцем автомобиля.

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