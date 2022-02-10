Названы ТОП-10 самых популярных авто на рынке Китая

Победителем на автомобильном рынке Китая стала Toyota Corolla.

Китайский авторынок очень резвый и большой, поэтому автомобильные бестселлеры постоянно меняются.

Недавно на Instagram-странице аналитического издания Fiatgroupworld выложили ТОП-10 популярных автомобилей на рынке Китая.

Открывает его достаточно надежный Volkswagen Bora. Таких автомобилей было продано 265.884 штук. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. Эти машины надежны и немного стоят, поэтому их и любят.

Теперь перейдем к Buick Excelle GT. Их продали 271 791 авто. В этот раз – это меньше на 12%, чем в прошлом году. Небольшой седан имеет приятный дизайн и много полезных опций, которые любят китайцы.

Дальше популярный в мире кроссовер – Toyota RAV4. Здесь продажи уже больше – 350.644, что на 24% больше, чем в прошлом году. Надежный кроссовер очень нравится китайским водителям.

Honda HR-V продалась тиражом в 358.853 автомобиля, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году. Эти автомобили также надежны, но стоят чуть дешевле Toyota RAV4.

Также, китайцы не гнушаются и отечественных авто. К примеру, Haval Н6 продали за 2021 год в количестве 360.074, это на 5% больше чем в прошлом году. Здесь уже за умеренный ценник автомобилист получает хороший дизайн и много вариантов.

Еще один отечественный автомобиль – Wuling Hongguang Mini. Их продали 390 099 авто, продажи выросли на рекордные 238%. Это очень интересный и небольшой ситикар, на котором удобно передвигаться по улицам крупных мегаполисов.

Honda CR-V – 400.538 автомобилей, но продажи этого автомобиля упали на 5%. Этот кроссовер уже больше по габаритам, он идеально подходит для большой семьи.

Вот мы и подошли к троице победителей. Ее открывает Volkswagen Lavida с результатом в 429 432 продаж. Это на 4% меньше, чем раньше. Такие седаны очень уважают в службах такси и каршеринга.

На втором месте – Nissan Sylphy, которых продали 515 528 авто. Этот результат на 7% меньше. Автомобиль надежный, дешевый в обслуживании, имеет все необходимые функции.

И наш лидер – Toyota Corolla. Этих автомобилей продали 546.012, что на 13% меньше, чем в прошлом. Здесь уже все просто, авто надежное, красивое и функциональное. Можно просто заливать бензин и ездить без проблем.

https://www.instagram.com/p/CZs1tXXqn5R/

Напомним, что недавно названы самые плохие автомобили, которые можно приобрести на аукционе в США.