Названы топ-5 популярных ошибок, которые допускают владельцы первого электрокара

Избежание некоторых ошибок сэкономит деньги и нервы.

Для многих автомобилистов электрокары до сих пор остаются неизведанной территорией, поэтому при их покупке они могут пропустить несколько важных аспектов.

К счастью, есть также много людей, которые уже годами обладают электромобилями и могут дать советы новичкам. Об этом сообщает сайт InsideEVs со ссылкой на технологического блогера и владельца Tesla Model 3 Энди Слая, который рассказал о пяти самых больших ошибках, которые можно допустить, покупая электромобиль.

Первая является достаточно очевидной, и касается она покупки любого типа автомобиля: переплата. Как и в случае с автомобилями с ДВС, есть возможность покупать новые или бывшие в употреблении авто. Второй вариант является даже очень разумным, когда речь идет об электромобилях, так как они имеют меньший пробег и с ними меньше проблем.

Если вы хотите покупать новую модель, есть возможность получить некоторые скидки или субсидии. Главное здесь — перед покупкой автомобиля пересмотреть, как на этом можно сэкономить.

Вторая ошибка касается только электромобилей, а именно отсутствия плана зарядки. Зарядка является неотъемлемой частью владения электромобилями. Убедитесь, что вы можете заряжать автомобиль дома (даже розетка в базовой сети будет полезной, если вы не проезжаете больше 80 км в день), в офисе и по наиболее часто посещаемым маршрутам. На некоторых зарядках электрокар можно оставить на ночь, и утром у вас будет полностью заряженный аккумулятор.

Следующая ошибка покупателей электромобилей — это выбор моделей с недостаточным запасом хода. Это тоже очевидно, но вы всегда должны хотеть электромобиль, который имеет большой запас хода, чтобы быть спокойными. Рекомендуются модели с пробегом не менее 483 км.

Однако, какую бы дальность хода не указывал производитель, вы можете не рассчитывать на нее, если будете очень быстро ездить, что является еще одной распространенной ошибкой. Лучше всего перед приобретением автомобиля рассчитать свои потребности и выбрать правильный электрокар с нужным для вас диапазоном.

Ошибка №5 — это игнорирование связанных с собственностью электромобиля расходов, таких как страхование, регистрация и плата за обслуживание.

Ранее сообщалось, что эксперты сравнили, во сколько обойдется обслуживание Tesla Model 3 и Toyota Camry за пять лет использования.

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